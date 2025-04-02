龍應台投書《紐時》：台灣沒剩多少時間　舉川普背棄烏克蘭為例

▲川普與習近平。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國《紐約時報》「觀點與評論」版1日刊出一篇由台灣前文化部長龍應台寄自台灣的投書《台灣沒剩多少時間》（The clock is ticking for Taiwan），文章以烏克蘭為例，警示川普（Donald Trump）政府可能為討好北京而拋棄台灣，台灣若無和平，民主將難以維持。

龍應台以計程車司機的一句話「今日烏克蘭，明日台灣」開場，指出川普政府上台後削減對烏克蘭援助，並羞辱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），讓台灣人擔心美國未來也可能以相同方式對待台灣。她認為，台灣多年來仰賴美國援助，導致對自身處境缺乏全面思考，如今川普一再拋棄盟友，台灣應展開嚴肅對話，探討與中方和平共處的可行方式，而非將未來交由他國決定。

文章提到，台灣年輕人普遍對保衛家園缺乏信心，網路民調顯示面對攻擊時選擇投降者居多。龍應台批評總統賴清德無視民情，反而強化對抗、恢復軍法審判、加強對中國的敵意與審查，這些作法反而讓人更憂心。

龍應台指出，美國長期以來都以本身利益為優先，川普做法雖粗魯，實質並無不同。台灣應增強軍力自保，但若要保住民主，唯一出路仍是設法與中方和解，文章回顧馬英九執政時期兩岸交流的高峰，指和平並非不可能，但恐懼、猜疑與政治操作讓雙方回到對抗。

龍應台警告，川普與中國國家主席習近平若達成協議，台灣可能被當作交換籌碼。她呼籲台灣人誠實面對和平與對抗的選擇，不可再僅依賴美國。文章最後強調，「不先保住和平，民主也將不保。」