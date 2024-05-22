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大陸 大陸焦點 特派現場

預告將反制懲罰賴清德「台獨」言行　環時：讓台獨勢力真切的疼　

▲▼賴清德與蕭美琴出席「海外僑胞回國慶賀第16任總統、副總統就職茶會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大陸官方連續3天用各種形式痛批賴清德「台獨」言行，並且預告將有反制措施。（圖／記者屠惠剛攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方連續3天用各種形式痛批賴清德「台獨」言行。黨媒《環球時報》今（22）清晨、昨21日深夜接連發文痛批賴清德，指稱其猖狂的「台獨」言論受到懲罰，並且再次強調大陸反制措施是傳遞一個信號，危險挑釁行為付出嚴重代價，會讓「台獨」勢力到真真切切的疼。

《環時》今清晨再次發布文章，標題是「賴清德猖狂的『台獨』言論必將受到嚴懲」。該文重提賴清德的就職演說內容，痛批賴高舉「民主和平繁榮」旗幟，掩蓋背後「台獨」圖謀，強調台灣「民主成就」和「國際地位」只是虛化掏空「台灣是中國不可分割一部分」的國際共識，也是對國際規則的挑戰。

針對賴清德提出延續前總統蔡英文的「四個堅持」，文章表示，只是用「和平」當幌子為「台獨」鋪路，實質是將台灣置於潛在的衝突「風暴眼」，對世界和平構成了嚴重威脅。

除了痛罵賴清德，文章內容也連帶警告外部勢力，刻意重提當年裴洛西訪台，造成台海局勢劇烈動蕩，強調大陸視台灣問題為核心利益中的核心，對於任何挑釁行為，都會採取斷然措施、必要手段維護國家主權和領土完整。

文章強調，「裴洛西竄訪台灣引發大陸一系列軍事、外交反制充分證明，任何外部干預勢力和『台獨』分裂勢力都不要低估大陸捍衛主權、安全和發展利益的堅定決心、堅強意志和強大能力。」

文章再次指出，「針對賴清德在就職演說中猖狂的『台獨』挑釁行徑，大陸的反制無疑將更加嚴厲。大陸反制措施旨在傳遞一個清晰信號：任何危險挑釁行徑都將付出嚴重代價，大陸的反制措施必定讓『台獨』勢力真真切切感到『疼』。賴清德的『台獨』言論是在玩火，玩火者必自焚。」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2023.1.17） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華痛批賴清德暴露「台獨工作者」的本性 。（圖／記者任以芳攝）

文章也強調，和平統一始終是大陸的首選，選項的基礎在於「九二共識」和一個中國原則，奉勸賴清德等「台獨」分裂勢力不要挑戰大陸底線。大陸即將展開的強有力反制，主要針對「台獨」勢力的警告和懲戒，也是向國際社會的明確宣示，「操弄台灣問題，企圖以台制華，觸及中國最敏感的神經，觸犯中國核心利益，必將遭受迎頭痛擊。」

文章提醒，賴清德應當清醒認識到，「台灣的國際地位和形象，應通過增進兩岸互信、推動兩岸關係和平發展來提升。」唯有回到「九二共識」的共同政治基礎，才能確保台灣的長治久安，實現兩岸人民的共同福祉，而非兩岸對立。

賴清德520演說的「新兩岸論述」，被大陸定調賴暴露自己是「務實台獨工作者」的本性。大陸外交部與國台辦，各大黨媒官媒從20日傍晚開始，發出各種譴責賴的言論與文章。

黨媒《環球時報》已經連3天痛罵賴清德「台獨」言行，措辭也越來越激烈。從昨晚到今晨《環時》涉台言論一再強調大陸會有「反制」措施，並且重提當年裴洛西訪台後，大陸採取一系列軍事措施，不只警告外部勢力意味濃厚，似乎也參雜某種預告，極不尋常。

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