環時前總編胡錫進解除禁言！連發兩文談房市「教不賠錢秘訣」

▲胡錫進被禁言3個月，最近終於解禁。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進7月底遭微博「禁言」，神隱3個多月，直到近日才終於解禁。重出江湖後，胡錫進連發了兩篇文章大談房市，給出了「不會賠」的秘訣，就是「千萬不可『投資第一』，而一定要『居住第一』。」

胡錫進10月31日下午發文提到，他前往河北省大廠縣辦事，發現「廠通橋」已經通車了，非常高興，因為10多年前這裡房價很便宜，只有北京市區的十分之一，他自己在這裡買了房子，成為了直接受益者。

11月1日上午，胡錫進再度發文，進一步探討大陸的房市發展，「老胡見證並且經歷了中國樓市的潮起潮落，雖然房價這幾年跌了，但年紀大些且買了房的人大概都沒有賠。我們的年齡長度其實就是國家和社會進步的尺子，我們測量了大趨勢。」

胡錫進強調，「買房千萬不可『投資第一』，而一定要『居住第一』，只要是後一種情況，長時間段裡算大帳，大多數人就不會賠。」

胡錫進說，房價關係千家萬戶，過去是壓暴漲擠泡沫，現在是穩樓市，保交樓，都是人民群眾的重大利益所在，「房地產帶動的產業鏈條太長了，是經濟最重要的基石之一，從某種意義說，在中國買房，很多人其實無意間選擇了與這個國家的經濟共進退，與國運共榮辱。」

胡錫進還說，「所以把橋建好，把路修通，綠化和軟環境通通做起來，尤其是按時交樓，開發商和政府都應做出各自的努力。經濟保持活躍，大家都有工作，收入有保障，買了房長期月供無憂，那是大家都希望的良性循環。」

▼胡錫進重出江湖，大談房市。（圖／翻攝微博）

