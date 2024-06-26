胡錫進炒股「當韭菜」滿一年　投資70萬...虧74597元人民幣

▲大陸環時前總編胡錫進。（圖／翻攝自微博／胡錫進）

記者魏有德／綜合報導

大陸環球時報前總編輯胡錫進退休後不僅成為一個自媒體人，他在2023年也決定投入A股市場，想藉著「炒股」了解「中國經濟」。經過一年，胡錫進在個人微博上表示，幸虧下午大盤翻紅了，連跌的我，今天收穫了增加浮盈10546元（人民幣，下同）的大紅盤，不過，「我的總虧損仍然高達74597元，佔70萬元本金的10.65%。」

▲胡錫進貼出炒股一年後的損益所得。（圖／翻攝微博）

胡錫進指出，隨著我加入到股民隊伍中，越炒越投入，注入的資金也越來越多，有點「上癮了」，而且要自己「一定贏」，「一開始是給自己定了投資上限的，就是50萬元，進場幾個月後，我實際投入了48萬元，這個規模一直延續到今（2024）年1月份。」

胡錫進坦言，滬指深跌至2800點以下及滬指回升至3144點以上等這兩件事，讓他打破50萬元的投資上限想法，「回過頭來看，我還是有些過度樂觀了，對股市的曲折性認識不足。我總是覺得一隻股票跌得差不多了，大盤跌得差不多了，於是隨跌隨買。」

▲胡錫進曾在媒體前秀出自己的持股。（圖／翻攝微博）

胡錫進提到，捨不得割肉，導致一些股票在手裡深跌，「我篤信價值投資，所以將三分之一以上的基金配置為股指基金。還有，我寄希望於宏觀經濟形勢明顯好轉，形成對股市的拉動力，但是那樣的拉動力沒有出現。股市政策出了很多，但是受各種拖累，那些政策對提振信心的作用不斷遞減。」

胡錫進將自己比喻成沒有內幕消息的普通股民，甚至自稱是「韭菜」中的一員。他認為，炒股一年賠了7.4萬元，但學到很多東西，股市這一圈沒白走，「在互聯網上經常評論時政的大V們也應該去A股買些股票，那樣的話，當我們有時像風箏一樣飄起來時，股市會像一根繩子拽著我們，不讓我們飄太高，飛太遠。」

胡錫進強調，股市管理者一定要把股民的利益真正放在第一位，「在老胡炒股的這一年時間裡，相信不少股民的整體信心和積極性受到了打擊，恢復大家的信心，對股市健康發展頭等重要。如果很多人賠錢的形勢不斷延續下去，不僅是股民的損失，對中國金融市場肯定也是傷害。我看到官方在今年1月份就做出表態，要建設以投資者為本的資本市場，強烈期待這一宣示能夠成為廣大股民的真實體驗和感受。」