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提前恭喜中國LOL奪冠　中國官媒「半場開香檳」慘遭逆轉吞亞

▲▼英雄聯盟（LOL）冠軍賽。（圖／翻攝LOL Esports）

▲南韓戰隊T1逆轉奪冠，中國BLG選手情緒低落。（圖／翻攝LOL Esports）

記者蔡紹堅／綜合報導

英雄聯盟（League of Legends）S14世界大賽冠軍戰3日凌晨落幕，由南韓戰隊T1以3比2逆轉擊敗中國戰隊BLG。不過，中國官媒《環球時報》卻在比賽中鬧出了大笑話，提前在第4戰進行中就發出恭喜中國奪冠的快訊，「半場開香檳」最後慘遭逆轉。

▼環球時報第4戰就發文恭喜BLG奪冠。（圖／翻攝微博）

▲▼提前恭喜中國LOL奪冠　中國官媒「半場開香檳」慘遭逆轉吞亞。（圖／翻攝微博）

《環球時報》3日凌晨1時30分在微博上發出快訊，稱BLG（Bilibili Gaming）以3:1的成績戰勝南韓的T1，拿下英雄聯盟S14總決賽的冠軍，是時隔3年後再次贏得S系列賽的冠軍，是LPL賽區的第四冠，也是首次由5名中國籍選手組成的「全華班」奪得世界賽冠軍。

BLG在前3戰的表現亮眼，率先拿下2局，確實是「聽牌」的狀態，只要再贏下一局就能奪冠；但在第4戰時，T1的傳奇中路選手Faker大殺四方，成功拿回一局，將比賽推進到第5戰。

▼中國戰隊BLG。（圖／翻攝LOL Esports）

▲▼英雄聯盟（LOL）冠軍賽。（圖／翻攝LOL Esports）

令人尷尬的是，《環球時報》發文時正好就是第4戰進行到一半，當下根本還沒分出勝負，因此許多網友都留言質疑。《環球時報》似乎也很快發現錯誤，緊急將文章刪除，當作事情沒發生過。

不料，第5戰時，Faker延續上一局的手感，繼續帶領隊友們取得優勢，最終擊敗BLG，以3比2上演了精彩的逆轉勝，拿下個人第五座世界冠軍，並被選為總冠軍賽的MVP。

再次敗給南韓，許多中國網友都略顯失落，但也不得不佩服Faker的強勁實力，於是轉而開始檢討《環球時報》，「全華班奪冠的願望是美好的，但提前發假新聞是錯誤的！」「搶新聞臉都不要了？你這還是官媒？」「半場開香檳是有多傻？BO5的比賽什麼都有可能！」

▼T1傳奇中路選手Faker（右）拿下人生第五座世界冠軍。（圖／翻攝LOL Esports）

▲▼英雄聯盟（LOL）冠軍賽。（圖／翻攝LOL Esports）

▲▼英雄聯盟（LOL）冠軍賽。（圖／翻攝LOL Esports）

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