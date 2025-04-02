頂呱呱聯名KlassiC.！藍莓優格雪泥、吉拿棒新上市　還有限量周邊

▲頂呱呱跨界找來KlassiC.推出一系列聯名 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣速食品牌「頂呱呱」宣布跨界合作眼鏡品牌「KlassiC.」，特意以「藍莓」做為品牌ICON推出一系列限定餐點，包括藍莓優格雪泥、藍莓吉拿棒等，即日起限時上市；加碼開賣全新聯名周邊，有杯墊、購物袋等實用小物，還有只送不賣的眼鏡布，只在指定門市販售。

▲頂呱呱忠孝旗艦店限定開賣藍莓吉拿棒組、藍莓紫薯薯條。

頂呱呱即日起至4月15日攜手KlassiC.推出一系列限定聯名，首推全新「藍莓優格雪泥」，選用低熱量藍莓結合優格打成雪泥，口感滑順又濃郁，每杯售價75元起；「莓開玩笑聯名餐」內含藍莓優格雪泥外，還有呱呱包、原味炸雞、波浪薯條，特價199元。

頂呱呱忠孝旗艦店則加碼推出2款新品包括「藍莓吉拿棒組（售價95元）」及「藍莓紫薯薯條組（售價90元）」，搭配藍莓醬更添果香滋味。

▲加碼推出一系列聯名周邊。

▲T-shirt有白、藍2種款式。

全台KlassiC.門市及6間頂呱呱門市（忠孝旗艦店、北車微風店、西門店、公館店、文心秀泰店、台中學士店）還買得到聯名限定周邊，選用頂呱呱吉祥物「Mr.TKK-阿勇」大玩墨鏡搭配，並結合視力測量表創意推出T-shirt（售價880元）、購物袋（售價299元）、杯墊（售價199元）等實用小物，且於6間頂呱呱門市購買聯名餐加碼送聯名眼鏡布，送完為止，以上周邊數量有限、售完為止。提醒北車微風店、西門店、公館店、文心秀泰店無販售T-shirt。

▲肯德基「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」4月8日強勢回歸。（圖／記者蕭筠攝）

速食品牌「肯德基」近日為歡慶登台40周年宣布「史上最熱銷商品」將陸續回歸，首波回歸夯品就是被粉絲譽為炸雞界夢幻逸品的「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，復刻2021年僅販售2周的口味，以外酥內軟的比利時鬆餅取代上下層傳統漢堡麵包，搭配招牌多汁的咔啦雞腿排、鹹香烤培根，再淋上楓糖醬、特調美乃滋，4月8日起正式開賣，售完為止。