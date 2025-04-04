美議員提法案「限縮川普貿易權」　關稅上路後國會可喊卡

▲美國總統川普「對等關稅戰」衝擊全球經濟。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普「對等關稅戰」衝擊全球經濟，美國兩黨參議員以「戰爭法」為藍本提出合作法案，要求關稅政策必須經國會審議和同意，並賦予國會隨時終止關稅的權力。

民主黨籍聯邦參議員肯特威爾（Maria Cantwell）於3日發布新聞稿指出，她及共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）共同提出《2025年貿易審查法案》（Trade Review Act of 2025），以重申國會在擬定及批准貿易政策方面的角色。

若法案通過，將要求總統在48小時內通知立法者關於徵收或提高關稅的決定，並解釋其原因及分析對美國企業和消費者的影響。此外，國會需在60天內通過聯合決議批准新關稅，否則新增的稅收將過期，國會也可隨時通過反對決議結束關稅。

肯特威爾表示，貿易戰可以是毀滅性的，這也是美國建國父親賦予國會對戰爭和貿易的明確憲法權限的原因，「這項法案重申了國會在貿易政策中的角色，以確保基於規則的貿易政策是透明、一致，並且有利於美國公眾。」

肯特威爾強調，「任意徵收關稅，尤其是對我們的盟友，會損害美國的出口機會，並提高美國消費者和企業的價格。」

葛拉斯里則指出，國會長久以來一直將其「明確的權力」授權給行政部門，以監管州際及對外貿易，「在我先前擔任參議院財政委員會時所做努力的基礎上，我與參議員肯特威爾合作，推出2025年貿易審查法案，以重申國會的憲法職能，並確保國會在貿易政策中擁有發言權。」

該法案的設計借鑒了1973年通過的《戰爭權力法》（War Powers Resolution），該法律要求總統在未經國會批准的情況下派遣軍隊時，必須向國會報告，並接受國會的監督。

此外，不僅是民主黨，川普的關稅政策也引發了共和黨內部的反對聲浪。為表達對川普對加拿大進口徵收25%關稅的反對，四名共和黨議員與全體民主黨議員聯手通過了一項象徵性決議，儘管這一決議不具法律效力，但無疑顯示出國會對總統行動的強烈不滿。