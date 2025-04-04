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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘曾估「美對台關稅僅10%」　凌濤嗆：「陷眠」內閣

▲▼凌濤國民黨中央新媒體中心外，接受聯訪。（圖／攝影中心攝）

▲凌濤。（圖／攝影中心攝）

記者崔至雲／台北報導

美國總統川普2日（台灣時間4月3日）宣布，對多個國家實施新的「對等關稅」措施，台灣輸美商品將面臨平均高達32%的稅率，不過，1日民進黨團總召柯建銘受訪時表示，他參加過國安會議，關稅絕對不是大家想像的，他預估10%左右而已。對此，國民黨智庫副執行長凌濤嗆，是國安團隊誤判？還是情報嚴重失準？讓柯建銘參與國安討論，是「陷眠內閣」請鬼拿藥單。

對於柯建銘日前預估，美國對台灣課徵僅10%關稅，凌濤指出，韓國昨日一連舉行三場經濟安全戰略、金融、產業會議，與經濟團體和各行業協會對話，應對關稅危機；賴政府只發兩則臉書文，到現在還在夢遊嗎？

「美國對台課徵高達 32% 的關稅，形同嚴厲懲罰」，凌濤說，這與綠營不斷強調的「台美關係最佳」形成強烈對比。然而，在關稅政策公布前，柯建銘卻樂觀預測川普不會對台採取強硬手段，甚至聲稱自己參與 國安會議，並預估關稅僅 10%。這不禁讓人質疑，若柯建銘真參與國安會議，他的預測如此離譜，要麼是他的判斷能力出問題，要麼就是國安團隊的情報嚴重失準，顯示台美溝通幾近斷線，讓台灣陷入極大的不確定與風險。

凌濤表示，從賴清德、卓榮泰到柯建銘，政府高層顯然過於樂觀，面對美國的重懲卻毫無準備。直到晚間，賴政府才語無倫次地發出一篇臉書聲明，與亞太其他國家由總理或財長出面嚴正抗議、捍衛經濟利益、召開金融會議的做法相比，落差明顯。這個內閣真的有能力保護台灣人民的利益嗎？

凌濤提到，難怪前總統蔡英文日前接受英國《泰晤士報》專訪時，特別強調自己任內台美在國安議題上「強健、頻繁且明確的溝通」，並回顧與川普第一任期的資訊暢通無阻。這是否是在為當前政府鋪墊對比？如今，賴清德政府與川普2.0的情報鏈嚴重失靈，在綠營高喊「台美關係最佳」的情況下，卻完全無法應對突如其來的貿易與關稅戰，只能被動承受，甚至不敢發聲？

凌濤說，32% 的高關稅，戳破的是「賴政府對美談判的徹底失敗」，卓內閣幾近躺平做法，而柯建銘竟然參與國安會議決策，人民光想就怕，瑟瑟發抖。

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