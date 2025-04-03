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新北兒童月超萌運動城登場　侯友宜：守護孩子平安長大

▲新北兒童月超萌運動城登場。（圖／新北市社會局提供）

▲新北愛小孩計畫大使「熊果」活動期間化身巨型氣球裝置。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府舉辦「2025新北兒童月－熊果運動城」，將於4月4日至5月10日登場，新北市府規劃可愛的巨型氣球裝置「熊果」，將在新北市各個角落吸睛亮相；市長侯友宜2日出席活動記者會， 與新北愛小孩計畫大使「熊果」一同啟動「熊果運動城」系列活動，邀請大人小孩一起「尋找熊果」，有機會抽中日本雙人來回機票，以及大阪環球影城門票。

▲新北兒童月超萌運動城登場。（圖／新北市社會局提供）

▲侯友宜與新北愛小孩計畫大使「熊果」一同啟動「熊果運動城」系列活動。

侯友宜表示，今年新北兒童月結合雙北世壯運，規劃4月份親子館運動日及5月10日的兒童安全嘉年華。新北愛小孩計畫大使「熊果」頭頂平安果，寓意「陪伴孩子平安長大（台語諧音：蘋安熊大漢）」，活動期間也化身巨型氣球裝置，在新北市14處親子館及新北市政府1樓大廳陪伴孩子玩耍，歡迎大家到各親子館共享親子時光，讓4月兒童月成為孩子們的健康快樂月。

社會局補充，歡迎大小朋友加入「2025新北兒童月」官方LINE@，前往放置有大型熊果氣球的14處親子館及新北市政府一樓大廳，掃描場域QRCODE，完成集點及遊戲步驟後即可參加線上抽獎。此外，於5月10日至新北市政府市民廣場參加「兒童安全嘉年華」活動，現場再加碼抽日本雙人來回機票、大阪環球影城快速通關券、Switch主機及寶可夢集換式卡牌遊戲等好禮，邀請民眾共襄盛舉。

▲新北兒童月超萌運動城登場。（圖／新北市社會局提供）

▲歡迎加入「2025新北兒童月」官方LINE@，前往放置有大型熊果氣球的場域。

▲新北兒童月超萌運動城登場。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市長侯友宜2日出席「2025新北兒童月－熊果運動城」活動記者會。

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