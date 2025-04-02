1斤賣4000！「草王」一葉草現蹤民眾搶摘！中醫示警：誤食恐傷肝腎

▲新北河濱出現「草王」一葉草，中醫警告勿自行摘採。（圖／台北市政府提供）

記者閔文昱／綜合報導

新北市新莊一名男網友日前在河濱公園慢跑，發現有一名婦人在草地上拔草，詢問才知道竟是在拔「一葉草」，更聲稱此草1斤可以賣1000元。據悉，一葉草又稱「草王」，夏季一斤甚至可以到達4000元。不過，中醫師周宗翰提醒，自行摘採並服用存在一定風險，長期或過量服用甚至引發藥物性肝炎或腎功能受損。

據頤鳴堂中醫診所的主治醫師周宗翰介紹，一葉草（學名：Gynura divaricata）在中藥界廣受推崇，主要因其清熱解毒、降血糖等功效，但許多民眾缺乏專業的植物辨識能力，容易將一葉草與外觀相似的有毒植物混淆，誤食後可能導致嚴重的副作用，包括噁心、嘔吐、腹瀉，甚至肝腎損傷。

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此外，「藥食同源」不代表所有草藥都適合日常大量攝取。周宗翰強調，任何藥物或草藥的使用都需要適當的劑量控制，長期或過量服用一葉草，可能對肝臟和腎臟造成負擔，甚至引發藥物性肝炎或腎功能受損。

▲俗稱「草王」的一葉草，經濟價值卻相當高。（圖／台北市政府提供）

特別需要注意的是，許多糖尿病和高血壓患者聽聞一葉草能降血糖、降血壓，便自行採摘服用。周宗翰警告，這樣的做法可能與西藥或其他中藥產生交互作用，導致血糖或血壓過低，甚至引發昏迷，危及生命。

周宗翰提醒，野外生長的一葉草可能受到環境污染，如空氣中的重金屬、土壤中的農藥或除草劑等，這些有害物質可能殘留在植物體內，民眾自行摘採時無法確認植物是否受到污染，若直接服用，也可能導致慢性中毒。

周宗翰建議，任何草藥的使用都應根據個人體質、病情與需求來決定，而不是道聽塗說或跟隨民間偏方，若確實需要使用一葉草，應選擇藥材店或中醫診所提供的合格藥材，經過檢驗與處理，能夠減少污染物殘留的風險，確保服用的安全性。