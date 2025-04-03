清明連假掃墓恐湧車潮　瑞芳警公布交管時段、地點一次看

▲清明連假車流增，新北市瑞芳警實施公墓周邊階段性交管。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

清明節將至，各大公墓區預計湧入大量掃墓人潮與車潮。為確保交通順暢與安全，新北市瑞芳警分局針對轄內瑞芳、貢寮、雙溪、平溪等四大公墓區，規劃交通疏導與管制措施，並於4月3日啟動首波交管，4月4日至5日則視當天車流狀況彈性實施，提醒駕駛人提前規劃路線，並留意最新交通資訊。

交通管制與停車措施如下：

瑞芳區（第一公墓）

一、公墓入口處（龍潭橋）設置管制點，當停車場已滿時，將暫時管制車輛進入。二、4月3日、4日清明節當天，禁止汽車進入，僅開放機車通行。三、單邊停車區域：往基隆方向逢甲路九姓王宮至第一公墓入口處、台2丁線瑞方方向7至7.5公里處、102線隔頂至福山宮往雙溪方向。四、指定停車場：福山宮廣場（25輛）、九份消防隊前廣場（20輛）。

貢寮區（第九、第十一、第十二公墓）

一、4月3日、4日 06:00-13:00實施交通管制，包含： 雙玉里新社橋入口處、台2線98公里處（第九公墓入口）、馬崗街往三貂角燈塔交叉路口、台2丙線第九公墓入口處實施「只出不進」管制。二、指定停車場： 第九公墓慈仁宮廣場（40輛）、吳清同鄉長宅前廣場（20輛）、台2線往宜蘭方向98公里處（龍門大橋至台塑加油站，60輛）、台2丙線單邊停車（50輛）、第十公墓安義塔前廣場（10輛）、第十一、第十二公墓三貂角燈塔廣場（50輛）。

雙溪區（頂坪公墓、柑腳公墓）

一、交通疏導與管制： 太平路「惠美小吃」往「雙溪公園」方向車輛禁止進入、基福公路、中正隧道、柑腳公墓周邊實施交通疏導。二、指定停車場： 雙溪懷恩堂納骨塔廣場（21輛）、頂坪公墓入口處至102線雙溪自強隧道口路段，開放雙邊停車。

平溪區（第一公墓納骨堂）

一、4月3日、4日 07:00-16:00交通管制：承善橋往納骨堂路口將進行管制，必要時在台2線、台2丁線實施幹道分流導引。二、指定停車場： 第一公墓納骨堂停車場（30輛）、平新農路沿線單邊停車區。

瑞芳警分局呼籲，山區道路狹窄，警方將加強違規取締，請駕駛人遵守交通規範，避免違規停車影響車流，未免塞車請掌握即時交通資訊，收聽警廣或關注「警警守護東北角」臉書粉專，亦可透過國道CMS標誌系統獲取最新路況資訊。此外，各區公所已設置臨時動線指引牌，請民眾配合現場交管人員指示行駛，遵循交通管制指示，共同維護交通順暢與行車安全。