新北區政考核成績揭曉！10區公所獲特優　侯友宜讚「最強後盾」

▲新北區政考核成績揭曉，獲獎公所合照（甲組）。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2024年區政考核成績出爐，2日上午於市政會議舉行頒獎典禮，由市長侯友宜頒發特優獎座予10個表現卓越的區公所，肯定基層團隊的努力與貢獻。此次獲獎的甲組區公所包括新莊、淡水、土城、永和及蘆洲，乙組區公所則為萬里、金山、石門、貢寮及八里。

侯友宜表示，區公所是市府最強後盾，感謝29區公所總能迅速應變，與市府並肩作戰。今年也透過行動治理走訪全市，六年來推動3,529件提案，達成率94.13%，展現市府積極解決市政問題並強化地方溝通。他強調，行動治理不只是一日行動，而是日復一日的實踐，感謝區公所與市府團隊齊心努力推動市政，真正回應民眾需求。

▲獲獎公所合照（乙組）。

民政局長林耀長說明，區政考核的核心目標是提升行政效能，考核內容涵蓋民政、災防、社政、工務、水利、景觀及教育等7大類，並由各業務主管機關進行評比，今年獲獎的10個行政區在各項業務上都有優異績效。

其中，新莊區公所與萬里區公所在基礎建設方面表現亮眼，落實雨水下水道及道路側溝維護管理，確保用路人安全；貢寮區公所在災害防救類表現優異，強化預防與應變能力，守護民眾生命財產安全；淡水區公所則在社政類業務深耕，積極改善社區及長者福祉，獲得肯定。

民政局補充，今年行動治理統計顯示，基層最關心基礎建設，相關案件占比達64.5%。區公所不僅推動市府政策，更是民意第一線回應者。未來，新北市政府將持續加強基礎建設與民生服務，並與各區公所攜手合作，致力於打造一個更加便捷、舒適的生活環境。