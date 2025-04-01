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侯友宜率團與臺東縣府交流　推廣茶產業發展與永續綠能

▲侯友宜率團與臺東縣府交流 推廣茶產業發展與永續綠能。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜參訪「紅葉谷綠能溫泉園區」，盼攜手臺東推動永續綠能。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（1日）率領市府團隊前往臺東縣進行市政交流，下午與饒慶鈴縣長及其團隊參訪「新元昌紅茶產業文化館」與「紅葉谷綠能溫泉園區」，瞭解臺東縣茶產業發展與地熱能源推動，共同推廣茶產業發展及綠能，打造永續韌性城市。

新元昌紅茶產業文化館改建自全臺東第一家製茶廠，不僅是紅茶文化起源地，也是鹿野紅茶發展的重要地標，更以紅烏龍茶聞名。侯友宜品嘗各式茗茶，讚許臺東紅烏龍享譽國際，有著澄紅色、蜜香的烏龍茶，口感宛如高級版阿薩姆紅茶，相當獨特。

▲侯友宜率團與臺東縣府交流 推廣茶產業發展與永續綠能。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜1日率團與臺東縣府團隊一同參訪「新元昌紅茶產業文化館」，推廣茶產業發展。

侯友宜也提到，新北市擁有九大茶區，除了著名的包種茶，還有三峽碧螺春、蜜香紅茶、石碇東方美人茶、石門鐵觀音及林口龍壽茶等特色好茶，其中坪林茶葉年產量達371公噸，為全國重要的茶產地，也是百萬冠軍茶的故鄉。「新北好茶-文山包種茶」口韻清香、溫潤下喉，與臺東紅烏龍茶各具特色，期許以茶會友，促進茶葉聯合展售，分享優質茶葉產品，拓展消費者對不同茶區風味的認識。

侯友宜與市府團隊隨後前往紅葉谷綠能溫泉園區，他表示，地熱發電可24小時全年無休運轉，為重要的再生能源，新北金山、萬里區地熱發電潛能達200MW，年發電量可達16億度電，供應36萬戶全年用電，臺東縣與新北市均具地熱徵兆區，盼攜手推動更多地熱應用與產業導入綠能設備，邁向減碳永續的未來。

▲侯友宜率團與臺東縣府交流 推廣茶產業發展與永續綠能。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜讚許臺東紅烏龍享譽國際，有著澄紅色、蜜香的烏龍茶，口感宛如高級版阿薩姆紅茶，相當獨特。

侯友宜也指出，新北市積極推動再生能源，金山硫磺子坪地熱示範區預計設置4.2MW發電容量，年發電量2,700萬度電，預計2025年底完工；全臺首座火山型地熱發電廠「金山四磺子坪」已於2023年商轉，年發電量640萬度電，可供1,500戶1年用電，為發展火山地熱的重要里程碑。

紅葉谷綠能溫泉園區位於臺東縣延平鄉紅葉村，因八八風災而毀損的紅葉溫泉，經延平鄉公所積極推動，2020年由台泥綠能與雲朗觀光攜手規劃，並於2022年開幕，為全臺第一個結合地熱發電、溫泉觀光及美食體驗的休閒園區。

▲侯友宜率團與臺東縣府交流 推廣茶產業發展與永續綠能。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜指出，全臺首座火山型地熱發電廠「金山四磺子坪」發電量640萬度電，為發展火山地熱的重要里程碑。

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