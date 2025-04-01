侯友宜率團赴臺東縣府交流　參訪「就藝會」攜手推動文創發展

▲侯友宜1日率市府團隊前往臺東縣政府進行市政交流。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（1日）率市府團隊前往臺東縣政府進行市政交流，與臺東縣長饒慶鈴及其團隊就文化創生、農業經濟、永續綠能等領域經驗分享。上午先前往「就藝會-臺東表演藝術創生基地」參訪，侯友宜說，期待透過交流締結友好關係，讓兩縣市產生緊密連結，攜手推動跨域合作。

侯友宜表示，臺東縣政府長期致力於地方文化資產的保存與再利用，縣府透過修復保存及活化，將臺東舊議會轉型為藝術文化創生基地。而新北市的空軍三重一村與板橋放送所，亦為文資保存活化場域，不僅充滿濃厚歷史味道，更是市民喜愛的文化場所，期待未來兩縣市藝文團隊與藝術家互訪演出與進駐，讓民眾接觸不同地方文化。

▲侯友宜表示，期待未來兩縣市藝文團隊與藝術家互訪演出與進駐，讓民眾接觸不同地方文化。

新北市府團隊上午參訪「就藝會」，觀賞阿美族傳統請求儀式及《身知島》董桂汝老師的舞蹈創作。侯友宜說，臺東是一個熱情洋溢的地方，讓來到臺東的人愛上這塊土地且不想離開，呼應現場主持人提到的「臺東的土地很黏」。

「就藝會-臺東表演藝術創生基地」為臺東縣舊議會，建於1964年，2014年登錄為歷史建築，因年久失修且設備老舊，臺東縣政府近年進行調查研究與修復再利用計畫。2023年完成修繕工程，打造可容納約100人的小型劇場演出場所，營造出一個具有臺東特色的藝文空間，也讓歷史脈絡與城市發展共存共榮。

▲侯友宜與臺東縣長饒慶鈴及其團隊就文化創生、農業經濟、永續綠能等領域經驗分享。

▲侯友宜上午前往「就藝會-臺東表演藝術創生基地」參訪，盼攜手推動文創發展。