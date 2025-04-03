計畫與美國談判關稅？　陸外交部：美要糾正錯誤

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普宣布對主要貿易夥伴加徵「對等關稅」，對中國（包括香港、澳門）加徵34％關稅。對於是否計畫與美國談判關稅，大陸外交部回應，美方要糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠方式，與中國通過磋商解決經貿分歧。

大陸外交部發言人郭嘉昆3日主持例行記者會時表示，美方打著「對等」的幌子，對包括中國在內的多國輸美產品加徵關稅，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。

他強調，「中方對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益。」

另有媒體提問，關於關稅問題，中方是否計劃在4月9日之前與美國進行磋商？中方是否認為自己是川普「關稅大棒」首要目標？中方是否認為，美方此舉是給中國提供機會，與東協和歐盟共同討論應對？

郭嘉昆回應稱，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。現在美方需要做的是糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式同包括中國在內的世界各國，通過磋商解決經貿分歧。

他強調，美國單方面加徵關稅，違反世界貿易組織規則，損害的是各國人民的共同利益，也無助於解決美方自身的問題。大家看得很清楚，越來越多的國家反對美國加徵關稅等單邊霸凌行徑。