「舞秀食光．品生活節」熱鬧登場 　街舞、飲品展現嘉義魅力

▲▼ 2025「舞秀食光 品生活節」開幕 街舞、飲品文化展現嘉義市人文魅力 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025舞秀食光 品生活節」今(3)日起於嘉義文創園區登場，嘉義市政府文化局長謝育哲代表黃敏惠市長出席開幕儀式。活動兩大主題包含「文化生活養成」與「發展地方文化特色活動」，透過市集、街舞、劇團、在地樂團多元呈現，以多元角度創造生活的新風格，邀請遊客品嚐咖啡、茶飲等飲品，品味獨「嘉」的風味。

▲文化局長謝育哲盼文化部支持，攜手共好，提升市民藝文環境。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府文化局長謝育哲表示，嘉義市是阿里山的入口門戶，有高品質的咖啡，文創園區前身是嘉義酒廠，是台灣白酒的原鄉。品生活節結合飲品文化與嘉義市持續辦理推廣的街舞活動，讓更多人看見這座城市多元的文化魅力。過去幾年，市府投入大量經費與資源，於文創園區辦理開嘉市集、搖滾音樂祭、嘉義藝術節、有事青年節、石猴雕刻展覽、嘉義工藝當代宣言展覽等各式各樣的活動，成功打造出許多廣受好評的活動，期待共同努力，帶動文創園區的觀光消費人潮。

謝育哲局長強調，市府持續在文創園區推動多元活動，注入文化動能，盼能活化園區，而園區鄰近嘉義市立美術館，在議會支持下，市府已編列經費向文化部爭取無償撥用W棟，改建為美術館庫房、藝文體驗與展演空間。未來將持續推動，盼文化部支持，攜手共好，提升市民藝文環境，帶動嘉義市文化與經濟發展。

▲品生活節結合市集、街舞及飲品文化。（圖／嘉義市政府提供）

文化部文創發展司長江清松表示，品生活節舉辦至今邁入第4年，感謝嘉義市政府與各界的支持，相信有眾人相挺，活動將越來越成功、創造自己的特色。

「品生活節」計畫主持人馬修表示，連續3年品生活節在嘉義文創園區成功開展，吸引嘉義地區在地及外來遊客前往，各界迴響熱烈、佳評如潮，今年繼續辦理「舞秀食光 品生活節」，有「喝一杯，彼時」主題展、第一屆「品舞盃」全國街舞比賽，還包括歌手演唱會、街舞表演、主題展覽、文創市集、劇團演出等，期待再次創造佳績。

品生活節歷年來均選擇在嘉義文創園區舉辦，因其前身為嘉義酒廠，加上獨特的阿里山高山茶葉、咖啡孕育嘉義飲品文化，場地有致敬茶酒咖啡之意。而這次主題展將為民眾呈現在情感中的飲文化。

此次主題展覽以「喝一杯，彼時」為題，「彼時」（閩南語：hit-sî），意指重要的時刻。2025第四屆品生活節主題展《喝一杯，彼時》以嘉義的茶、酒、咖啡為經緯，回望那些在飲食間流轉的生命片刻，探尋這三種飲品如何超越物質的層次，成為情感的符碼，啟發我們的想像，也見證生命的歷程。

「舞秀食光．品生活節」即日起於嘉義文創園區登場，嘉義市政府文化局長謝育哲代表黃敏惠市長出席，與文化部文創發展司長江清松、立法委員王美惠及多位民意代表共同參與。活動展期一路延續至4月20日，現場有文創市集，更可以體驗沈浸式展覽，讓民眾可以逛展、品飲、觀舞，細品生活。