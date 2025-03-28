青年創生新模式！　嘉義市政府200萬獎金「二地居」計畫招募

▲▼ 全台首創！第2屆「嘉義二地居」200萬獎金，行動提案競賽召募中！ （圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

呼應十大旗艦計畫「青世代磁吸」願景，嘉義市政府首創全台先例，由政府領頭串聯相關資源，號召全台青年「嘉義二地居」生存實踐！以去年(113)徵選輔導5組青年行動為基礎，「二地居－游牧者（Nomads）計畫」今年(114)提高總獎金為新臺幣200萬，預計召募徵選至少10組青年，針對嘉義市特色議題，執行落實「二地工作」與「二地生活」創意行動，期以引發嘉義市成為青年可以生存實踐的「移居城市」首選，形成獨步全台的流動創生典範。

社會處李思賢處長表示，在黃敏惠市長的帶領下，嘉義市政府推動二地居計畫目的是為了吸引青年與嘉義市鏈結，提升「旅人以上，居民未滿」的青年關係人口，以嘉義市為「二地居實踐基地」，連結城鄉關係、創造地方再生的嶄新生活模式，且經過去年5組青年團隊的精彩成果展現包含：實體開店、寵物旅行、家將文化、童年回憶、磨石子工藝等，今年度提高總獎金及錄取組數，更感受到青年對於計畫的熱烈反應，自消息發佈不到一週，計畫說明會報名青年已突破150位，誠摯歡迎全台有志青年（團隊）加入「嘉義二地居的行列！」。

在3月8、9日的2場計畫說明會(嘉義場及台中場)中，去年度來自花東的青年團隊-移居生活資材室代表賴映如也特別自台東蒞臨現場，跟現場青年分享去年團隊的執行心得：「回想起從當初提案發想、嘉義市到處亂闖拜訪、認真的開店一個月、認識了一大堆好玩的朋友，現在心裡還暖暖的感到不可思議。」她更提及，計畫最後跟一開始的規劃完全不一樣，過程充滿的驚喜，非常感謝嘉義市政府及嘉義異鄉人協助媒合場地及計畫輔導，最終可以跟林聰明砂鍋魚頭合作，在聰明吧這個場所進行為期1個月的「花東聰明快閃店」，結合花東的調味料並結合嘉義市的新鮮食材推出限定食物及調酒，並創造出營收超過10萬元的精采成績。

今年為協助錄取青年團隊落實提案計畫，錄取團隊將由執行策劃團隊「嘉義異鄉人」全程輔導陪伴，依提案類型安排專業顧問，包含：「林聰明沙鍋魚頭」第三代林佳慧執行長、「阮劇團」創辦人暨藝術總監汪兆謙、「穀谷」暨「新華美西裝社」品牌創辦人薛宇鈞等，同步媒合在地旅宿與品牌資源，期以產生跨區異地合作，創意轉化可參與體驗之行動，引動未來更多移嘉、返嘉的青年人口，形塑人才永續城市願景。

「114年二地居-游牧者(Nomads)計畫」，自即日起開放申請至114年4月7日20:00截止，每案補助經費以新台幣20萬元為上限，尚未報名的朋友請把握機會！相關簡章與報名資訊，請至活動連結下載(https://portaly.cc/chiayi2dg)。