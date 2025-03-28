　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

青年創生新模式！　嘉義市政府200萬獎金「二地居」計畫招募

▲▼ 全台首創！第2屆「嘉義二地居」行動提案競賽召募中！ 200萬獎金等你來挑戰，4/7截止 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 全台首創！第2屆「嘉義二地居」200萬獎金，行動提案競賽召募中！ （圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

呼應十大旗艦計畫「青世代磁吸」願景，嘉義市政府首創全台先例，由政府領頭串聯相關資源，號召全台青年「嘉義二地居」生存實踐！以去年(113)徵選輔導5組青年行動為基礎，「二地居－游牧者（Nomads）計畫」今年(114)提高總獎金為新臺幣200萬，預計召募徵選至少10組青年，針對嘉義市特色議題，執行落實「二地工作」與「二地生活」創意行動，期以引發嘉義市成為青年可以生存實踐的「移居城市」首選，形成獨步全台的流動創生典範。

▲▼ 全台首創！第2屆「嘉義二地居」行動提案競賽召募中！ 200萬獎金等你來挑戰，4/7截止 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處李思賢處長表示，在黃敏惠市長的帶領下，嘉義市政府推動二地居計畫目的是為了吸引青年與嘉義市鏈結，提升「旅人以上，居民未滿」的青年關係人口，以嘉義市為「二地居實踐基地」，連結城鄉關係、創造地方再生的嶄新生活模式，且經過去年5組青年團隊的精彩成果展現包含：實體開店、寵物旅行、家將文化、童年回憶、磨石子工藝等，今年度提高總獎金及錄取組數，更感受到青年對於計畫的熱烈反應，自消息發佈不到一週，計畫說明會報名青年已突破150位，誠摯歡迎全台有志青年（團隊）加入「嘉義二地居的行列！」。

▲▼ 全台首創！第2屆「嘉義二地居」行動提案競賽召募中！ 200萬獎金等你來挑戰，4/7截止 。（圖／嘉義市政府提供）

在3月8、9日的2場計畫說明會(嘉義場及台中場)中，去年度來自花東的青年團隊-移居生活資材室代表賴映如也特別自台東蒞臨現場，跟現場青年分享去年團隊的執行心得：「回想起從當初提案發想、嘉義市到處亂闖拜訪、認真的開店一個月、認識了一大堆好玩的朋友，現在心裡還暖暖的感到不可思議。」她更提及，計畫最後跟一開始的規劃完全不一樣，過程充滿的驚喜，非常感謝嘉義市政府及嘉義異鄉人協助媒合場地及計畫輔導，最終可以跟林聰明砂鍋魚頭合作，在聰明吧這個場所進行為期1個月的「花東聰明快閃店」，結合花東的調味料並結合嘉義市的新鮮食材推出限定食物及調酒，並創造出營收超過10萬元的精采成績。

▲▼ 全台首創！第2屆「嘉義二地居」行動提案競賽召募中！ 200萬獎金等你來挑戰，4/7截止 。（圖／嘉義市政府提供）

今年為協助錄取青年團隊落實提案計畫，錄取團隊將由執行策劃團隊「嘉義異鄉人」全程輔導陪伴，依提案類型安排專業顧問，包含：「林聰明沙鍋魚頭」第三代林佳慧執行長、「阮劇團」創辦人暨藝術總監汪兆謙、「穀谷」暨「新華美西裝社」品牌創辦人薛宇鈞等，同步媒合在地旅宿與品牌資源，期以產生跨區異地合作，創意轉化可參與體驗之行動，引動未來更多移嘉、返嘉的青年人口，形塑人才永續城市願景。

「114年二地居-游牧者(Nomads)計畫」，自即日起開放申請至114年4月7日20:00截止，每案補助經費以新台幣20萬元為上限，尚未報名的朋友請把握機會！相關簡章與報名資訊，請至活動連結下載(https://portaly.cc/chiayi2dg)。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警專學生遭同學砍頸部！　兇手恐被依殺人未遂究責
緬甸強震如一張紙被秒撕裂　地質專家：就像一把大刀切入地球
緬甸強震後「多城市網路中斷」！　救援難度增加
19歲男掃射黑幫招待所　200萬超強火力曝
最冷時間點曝！　高山可能降雪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

兒童節當小柯南！新北市圖推「偵探學英文」　免費闖關破案趣

春日盛開!　深度探訪瑞里山城花海賞花之旅

棒球原鄉嘉義挺棒球　智選假日酒店攜手球芽基金力挺新賽季　

嘉義縣食育健康力活動受矚目 　推廣食當季、吃在地觀念

大甲媽祖遶境新港奉天宮活動注意！　民雄交通管制路段曝光

嘉義民雄興中社區社區治安會議　加強宣導防詐騙

青年創生新模式！　嘉義市政府200萬獎金「二地居」計畫招募

資產轉移需要帳戶匯款！　竹崎警銀聯手民眾免變人頭戶

嘉義市全力守護嬰幼兒健康　免費口服輪狀病毒疫苗

嘉市桃花心木落葉化作堆肥　促進城市環境永續發展

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　飼主笑：看得到吃不到

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

兒童節當小柯南！新北市圖推「偵探學英文」　免費闖關破案趣

春日盛開!　深度探訪瑞里山城花海賞花之旅

棒球原鄉嘉義挺棒球　智選假日酒店攜手球芽基金力挺新賽季　

嘉義縣食育健康力活動受矚目 　推廣食當季、吃在地觀念

大甲媽祖遶境新港奉天宮活動注意！　民雄交通管制路段曝光

嘉義民雄興中社區社區治安會議　加強宣導防詐騙

青年創生新模式！　嘉義市政府200萬獎金「二地居」計畫招募

資產轉移需要帳戶匯款！　竹崎警銀聯手民眾免變人頭戶

嘉義市全力守護嬰幼兒健康　免費口服輪狀病毒疫苗

嘉市桃花心木落葉化作堆肥　促進城市環境永續發展

泳協、北市大強強聯手　打造北市游泳人才培育基地

不斷更新／緬甸多棟建築倒塌！僧侶遭廟壓無生跡　已逾144人死732傷

愛莉莎莎「旅居泰國不憂房倒」　親吐真實心聲：人命才是最重要

警專學生遭同學砍「頸部受傷送醫」！兇手恐被依殺人未遂究責

製作中職球團球衣　運動品牌套用日職指名布料

兒童節當小柯南！新北市圖推「偵探學英文」　免費闖關破案趣

春日盛開!　深度探訪瑞里山城花海賞花之旅

減重別吃！「5種食物」拉垮身體新陳代謝　吃了肯定胖

緬甸強震如一張紙被秒撕裂　地質專家：就像一把大刀切入地球一樣

棒球原鄉嘉義挺棒球　智選假日酒店攜手球芽基金力挺新賽季　

【環島遇到撒嬌黑狗】陪走25km！送安置後結局超溫暖

地方熱門新聞

響應「舊鞋救命」募集活動黃偉哲呼籲齊心將愛送往非洲

新北捷運轉虧為盈！開源節流為關鍵

桃園市議會藍營　「反惡罷、反廢死」

仁愛鄉蔬菜花卉去年運銷破6億居全國第二

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

南投縣梅子節3／29信義鄉梅子夢工廠開幕

金防部「太武操演」登場　提升部隊作戰能力

福容桃園捐血傳愛活動　免費送港點　

勞動部雲林最大場徵才！AI商機熱

宏積南投打造噗樂館觀光工廠

黃怡平接阿管處長　期許旅遊品牌走向國際

「浮世繪展」高雄免費看！經典150件真跡開箱

移工參與「舊鞋救命」公益行動用雙手傳遞溫暖

維護高齡族群居家安全南消一大隊傳授長輩們防災撇步

更多熱門

相關新聞

嘉義市嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗

嘉義市嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗

嘉義市政府全面補助114年出生且設籍嘉義市的嬰幼兒免費接受2劑型口服輪狀病毒疫苗，為每一位新生兒家庭省下約5,000至6,000元的預防保健支出，與市民共同守護嬰幼兒健康

嘉市環境永續發展　桃花心木落葉化作堆肥

嘉市環境永續發展　桃花心木落葉化作堆肥

台南青年公共參與行動計畫開跑最高10萬行動金

台南青年公共參與行動計畫開跑最高10萬行動金

王美惠力推大南方新矽谷計畫　大眾捷運系統納入科技廊帶

王美惠力推大南方新矽谷計畫　大眾捷運系統納入科技廊帶

世界華人工商婦女企管協會推動反毒活動

世界華人工商婦女企管協會推動反毒活動

關鍵字：

嘉義市青年創意競賽二地居

讀者迴響

熱門新聞

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

「牆壁一直在裂！」他在曼谷被晃到站不住

快訊／泰國總理宣布　曼谷進入緊急狀態

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

「大潤發」預計改名為「大全聯」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面