新興重劃區綠地規劃完善 　嘉義湖仔內成「城市森林露營」新景點

記者翁伊森／嘉義報導

近年露營風盛行，舉凡風景優美或是山林田間都有許多人利用空檔前往紮營野炊，甚至有些公園也設立專區或部分開放吸引露營族。近日在嘉義市湖子內西區湖美公園就吸引不少露營族陸續前往，被當地民眾稱為新興的都會區露營聖地。

▲ 嘉義市湖子內區段徵收地區2022年進行第一期開闢工程公39、公43、綠1及綠2開工動土，長達1.8公里的綠帶廊道，佔地約12公頃 。（圖／嘉義市政府提供）

影片中民眾拿出地釘往土裡敲幾下，試圖想讓帳篷更穩更牢，這樣的場景陸續出現在逐步完成的湖仔內重劃區各新建公園，只見帳篷搭起來，地釘插在四個邊角，搭配綠油油的草地，真的相當愜意。但卻也有民眾感到疑惑，公園可以露營嗎?

嘉義市湖子內區段徵收地區2022年4月24日進行第一期開闢工程公39、公43、綠1及綠2開工動土典禮，長達1.8公里的綠帶廊道，佔地約12公頃，東可與八掌溪畔自行車道銜接，往西可連結嘉油鐵馬道，以綠廊串連嘉義西南區之休閒場域，嘉市府打造宜居空間帶動人潮遷入居住，也形成城市重要生活據點。

嘉市府建設處表示，有關民眾在湖仔內公園露營一事，嘉義市公園未明確規範不可露營野炊，但嘉義市公園管理自治條例第九條規定列有不得偷接水電、攀折花木、損壞草皮或各項設施等事宜，在公園草皮區露營搭帳損壞草皮，仍會裁處行為人新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

另公園草皮及設施尚在工程施工廠商的保固範圍內，對於損毁的草皮，廠商仍可向行為人要求恢復原狀或求償。 嘉義市各公園除了建設處值班人員以外，每日皆有清潔人員執行環境清潔及巡查工作，新闢公園草皮、植栽保固期內也都會進行植栽養護例行工作，為確保民眾安全及不損及公園草皮，將加強巡查勸導。

▲嘉義市新興重劃區新建公園綠地相當愜意，吸引不少民眾嘗試露營。（圖／民眾提供）

市議員鄭光宏表示，市府對於簡單鋪地墊的野餐活動都曾在文化、中央廣場等公園舉行過，因此公園野餐絕對沒問題;但談及露營野餐因為有營帳入釘，他個人認為會有破壞植胚的疑慮，因為生態保育也必須列入思考，紮釘除了較容易讓草皮受損，民眾也可能被絆倒，加上開放公園利用必需收費但都不得營利收費，另外也要面野炊、洗澡及廁所衛生等衍伸問題，可以參考台北市開放周邊河濱公園車露，或是鋪地墊不要將營釘入土更好。

他也提到，凃前市長時代也對於諸羅樹蛙聚居腹地大的北香湖公園做過野營專區規劃，當時議會兩派意見分歧，也有生態保育團體抗議，但最後隨凃未連任無疾而終，讓嘉義市多處公園各自特色但尊重生態相信也是民眾樂見。

▲▼ 嘉義市新興重劃區湖仔內新建公園極具綠意吸引民眾綠地露營。（圖／民眾提供）