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兒童藝術教育推動 　《果果的光點旅程》嘉義市首演

▲▼ 嘉市專屬兒童劇《果果的光點旅程》文化局盛大首演 黃敏惠市長：傳承嘉義市的故事 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市專屬兒童劇《果果的光點旅程》文化局盛大首演  。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市歡慶建城321週年！為豐富市民文化生活，嘉義市政府攜手中華全齡教育協會及蘋果劇團，舉辦「『來嘉看戲-傳承嘉的記憶』321 Action」親子活動，共同打造專屬嘉義的兒童劇《果果的光點旅程》，今(29)日在嘉義市文化局音樂廳盛大首演。《果果的光點旅程》劇情生動活潑，融合音樂、舞蹈等藝術元素，不僅鼓勵孩子們勇敢追逐夢想，也傳達團隊合作與永不放棄的KANO精神，整場演出寓教於樂，為嘉義市的文化生活注入新動能。

▲▼ 嘉市專屬兒童劇《果果的光點旅程》文化局盛大首演 黃敏惠市長：傳承嘉義市的故事 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長特別感謝中華全齡教育協會與蘋果劇團，以戲劇打造《果果的光點旅程》呈現嘉義在地歷史與景點，讓孩子透過生動有趣的劇情，認識家鄉故事，感受文化底蘊，從小扎根家鄉認同感。黃敏惠市長也表示，嘉義市政府長期關注兒少福祉，積極推動綜融服務與支持措施。今年兒童節特別以劇場展演形式，邀請嘉義市兒少據點的250位孩子一同參與，讓孩子在藝術教育中深化文化素養，同時實踐文化平權，確保每位孩子都能享有平等且優質的藝術機會，同時也鼓勵家庭遠離3C，走出戶外，增進親子互動，共創美好回憶。

黃敏惠市長提到，嘉義市擁有豐富的文化與體育資源，包括定期舉辦的親子劇場、音樂會、藝文展覽，以及棒球賽事、路跑活動等，希望市民能夠積極參與，在文化與運動中感受嘉義的城市魅力，讓藝術與運動成為日常。

▲▼ 嘉市專屬兒童劇《果果的光點旅程》文化局盛大首演 黃敏惠市長：傳承嘉義市的故事 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處李思賢處長指出，《果果的光點旅程》是專為嘉義市量身打造的原創兒童劇，劇中融合嘉義市的棒球文化、地方歷史與社會安全網理念，展現了兒少據點孩子們的成長故事，讓他們在舞臺上看見自己的影像，激發自信與夢想。李處長強調，市府長期致力於兒童照顧與支持服務，積極辦理共融活動提升兒童的多元發展。本次活動也得到企業界的熱情響應，特別感謝聖保羅烘焙花園贊助每一位參與的民眾一份新品點心糖酥可頌，檜意森活村商圈優惠，讓親子在觀劇之餘共享美味時光；另透過繪馬祈福板，延伸文化體驗，將祝福留在幸福嘉義市。

蘋果劇團團長方國光表示，戲劇不僅能激發孩子的想像力，還能讓他們感受到愛與勇氣，蘋果劇團一直致力於教育與推廣，認為兒童是希望與歡樂的泉源，更是社會穩定與成長的力量；方團長對於此次與嘉義市政府及中華全齡教育協會合作深感榮幸，期望透過這次演出，陪伴孩子們找到屬於自己的光點，勇敢迎接未來。

▲▼ 嘉市專屬兒童劇《果果的光點旅程》文化局盛大首演 黃敏惠市長：傳承嘉義市的故事 。（圖／嘉義市政府提供）

中華全齡教育協會翁紫銘理事長表示，與嘉義市政府、蘋果劇團合作推出此次親子活動，對協會而言具有深遠意義，希望透過這樣的合作，讓更多家庭有機會一同體驗戲劇的魅力，創造難忘回憶，本協會將持續與各界合作，推動更多寓教於樂的活動，讓親子共融的理念深入人心，為孩子們帶來更多歡笑與感動。

嘉義市正值建城321週年，市府積極推動都市再造，用心打造全齡共享的友善環境。今年8月，嶄新的「兒童福利服務中心」即將啟用，這座專屬於孩子們的夢想樂園，將提供豐富多元的遊憩設施，讓孩子在探索與遊戲中激發創意，為嘉義市的未來注入更多希望與活力。市府將持續推動藝文與體育活動，結合地方特色，鼓勵家庭參與，讓藝術與運動成為嘉義市發展的重要驅動力。

 
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