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結核病防治！　嘉市限額免費篩檢服務

▲▼ 響應世界結核病日嘉市提供限額免費肺結核篩檢服務 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉市響應世界結核病日，提供限額免費肺結核篩檢服務 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局響應324世界結核病日，辦理「舉手一起篩 結核說掰掰」活動，即日起至5月24日止提供嘉義市民限額120名免費肺結核篩檢服務，完成潛伏結核感染篩檢者可獲得好禮，陽性結果者配合評估與治療再加碼獎勵。凡居住在嘉義市的市民且不曾確診結核病或潛伏感染陽性者可至嘉義市東、西區衛生所免費參加篩檢服務，早期發現及早治療，守護健康。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長說明，結核病為全球性傳染病，台灣一年四季都有病例發生。結核菌可長期潛存在宿主體內伺機發病，一般人受到感染後一生中約有5－10%機會發病，感染後，首2年內的發病機率最高。為即時發現結核病及潛伏結核感染個案，衛生局特別辦理「舉手一起篩 結核說掰掰」免費篩檢活動，符合資格的市民完成潛伏結核感染篩檢者，將獲得精美禮物1份；如檢驗結果陽性，並配合轉介回診進行潛伏結核感染評估者，衛生局加碼提供500元禮券；配合關懷都治服務且完成治療者再加發2,500元禮券，詳情請電洽嘉義市兩區衛生所(東區衛生所:05-2750423、西區衛生所:05-2337355)。

衛生局提醒，結核病主要透過飛沫與空氣傳染，健康人受到結核菌感染後，通常不立即發病，若持續咳嗽2週、有痰、胸痛、體重慾不振、發燒等症狀，應提高警覺，儘速就醫。除接觸者外，若有其他容易造成結核病發病之危險因子(例如:糖尿病、血糖控制不佳、高齡、免疫機能不全者、末期腎臟病患者等)的高危險群，如能適時給予抗結核藥物治療潛伏感染，則可有效減少日後發病的機會。

目前已有有效抗結核藥物治療，只要依照醫師提供的治療處方規則治療，結核病是可以治癒的。相關訊息可至衛生福利部疾病管制署/傳染病與防疫專題/第三類法定傳染病/結核病專區(https://reurl.cc/YY6eR0)查詢，也可電洽衛生局詢問(05-2338066)。

 
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