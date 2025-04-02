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清明掃墓湧車潮！玉里警曝5易肇事路段　台9線塞車走替代路線

▲▼玉里分局預估公墓周邊道路將湧現人、車潮，提醒駕駛人務必減速慢行、注意行人安全。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲玉里分局預估公墓周邊道路將湧現人、車潮，提醒駕駛人務必減速慢行、注意行人安全。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年清明連假自4月3日至4月6日展開，花蓮縣警察局玉里分局為維護玉里、富里及卓溪三鄉鎮的交通秩序特別規劃交通疏導勤務，針對轄內重要公墓、聯外道路、觀光景點及火車站周邊進行交通疏導與秩序維持。

玉里分局預估富里鄉富南、馬加祿及玉里鎮長良、松浦等地公墓將湧現掃墓人、車潮，提醒駕駛人行經相關出入口時務必減速慢行、注意行人安全。

玉里分局將於台9線、花193縣道及台灣30線（玉長公路）等重要路口，實施「分區」、「分段」、「熱時」、「熱點」等交通疏導策略，強化重要路段的交通秩序與流暢度。

▲▼玉里分局預估公墓周邊道路將湧現人、車潮，提醒駕駛人務必減速慢行、注意行人安全。（圖／玉里警分局提供，下同）

特別提醒駕駛人注意台9線266K（三民國小前）、271.5K（大禹加油站前）、282.5K（台9與台30線交叉口）、293.8K（東竹國小前）及花193縣道99.3K（玉東國中前）等易肇事路段，請減速慢行、小心駕駛。

▲▼玉里分局預估公墓周邊道路將湧現人、車潮，提醒駕駛人務必減速慢行、注意行人安全。（圖／玉里警分局提供，下同）

交通組長陳暐傑表示，若台9線出現車潮，民眾可改道行駛花75縣道（玉里鎮源城里客城至台東縣池上鄉）、花193縣道（玉里至新城鄉）或台11線（花東海岸公路）等替代道路來節省行車時間。

▲▼玉里分局預估公墓周邊道路將湧現人、車潮，提醒駕駛人務必減速慢行、注意行人安全。（圖／玉里警分局提供，下同）

另外民眾注意，1日下午14時「玉里大橋出入口端」，南下已改道至新橋行駛，北上目前仍維持舊橋通行；最後，台9線富里鄉東里村福安路口及竹田村義民廟路口，警方也設置觸控式號誌，幹道車流將優先通行，支道用路人需按壓號誌按鈕後，待綠燈亮起再行駛，以確保行車安全。

玉里分局長黃清暉表示，清明連假期間返鄉掃墓與出遊人、車潮眾多，請民眾務必遵守交通規則，配合警方指揮與疏導，並可透過警察廣播電台掌握即時路況，或上花蓮縣警察局「洄瀾交安」臉書粉絲專頁查詢相關資訊；再次提醒大家：酒後不開車、疲勞不上路，平安出門、平安返家！

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