提升防災意識　台南南化黑糖節南消二大隊宣導防火安全

▲台南市南化區公所主辦的黑糖節活動於3日寶光聖堂舉辦，南消二大隊南化消防分隊藉此機會設立防火宣導攤位，攜手向民眾推廣防災觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南化區公所主辦的黑糖節活動於3日寶光聖堂舉辦，南消二大隊南化消防分隊藉此機會設立防火宣導攤位，攜手向民眾推廣防災觀念，此次宣導主要目標是加強民眾對焚燒紙錢時的用火安全認知，此外也針對田野間不當引火燃燒的潛在風險進行宣導，提醒民眾注意環境防火，守護鄉里安全。

根據統計，台灣山林火災起因常是人為因素，由於傳統民俗信仰的影響，民眾常於祭祀中焚燒紙錢，表達對祖先的敬意。然而若焚燒時未妥善處理，容易導致火勢蔓延，引發不必要的火災風險。南化消防分隊提醒，焚燒紙錢應選擇「紙錢集中燒」、「以功代金」，推廣紙錢集中燒的環保政策，將紙錢交「環保運鈔車」集中焚燒，以避免民眾用火不慎引起火災事件。在以功代金方面，政府結合社福團體到納骨塔設攤，號召民眾省下買金紙的費用，捐給社福團體濟助弱勢，得使民眾於支持環保之同時，並可造福弱勢及做環保積功德。

現場活動亦推廣住警器的重要性，住警器能在火災初期發出警報，提醒住戶及早發現火源並迅速應對，顯著提升逃生機率。建議每戶住宅至少安裝一個住警器，特別是臥室、廚房及樓梯間等關鍵區域，確保火警發生時能第一時間警示住戶。

消防局局長李明峯表示，透過參與黑糖節在地文化活動，能夠讓防火宣導更貼近民眾生活，提升大家的防災意識。他強調火災的發生往往是由於小疏忽所引起，因此預防勝於補救，民眾應該養成良好的防火習慣，確保自身與家人的安全。

第二大隊大隊長王騰毅也指出，田野火災與居家火災皆可能造成災害損失。因此希望透過本次活動，讓更多居民瞭解降低火災風險。他鼓勵大家踴躍參與防火宣導活動，學習並實踐相關防災知識，營造更安全的居住環境。

南化消防分隊在黑糖節設攤進行防火宣導，目的讓民眾瞭解火災預防的重要性。透過此次活動，期望減少焚燒紙錢及田野燃燒引發的火災事件，同時加強社區對住警器、用火用電安全、一氧化碳中毒防護等關注。未來消防單位也將持續推動各類防火宣導，讓更多人了解正確的防災知識。