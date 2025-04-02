第一次見面醉倒　男大生載妹上床亂摸：「她笑笑的」

▲剛認識一天，男大生強制猥褻被判刑。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者許力方／綜合報導

台南一名蔡姓男大生偶然間在酒局認識新朋友「小怡」（化名），喝了一晚上酒後卻見色起意、獸性大發，以手和嘴強制猥褻小怡胸部，還得寸進尺拉起她的手繼續手淫得逞。隔了一個月女方因情緒激動、割傷就醫報警，苦訴遭「陌生大學生性騷擾」，檢察官訊問後提起公訴，男大生認了犯罪，被依強制猥褻罪處6個月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，23歲的蔡姓男大生於2023年6月7日晚間，透過友人偶然認識了羅姓男子和小怡，當晚10點多，一行數人在羅男位在台南市的租屋處一起喝酒聊天，一路喝到隔天凌晨5、6點，因羅男住處沒有冷氣，就有人建議小怡到蔡男的租屋處睡覺休息。

蔡男便騎車載著小怡回到自己的套房，自己先行上床休息，小怡則趴在小茶几休息，蔡男見狀，提議同床睡覺，沒想到清晨6點30分左右，他趁著小怡半夢半醒起了邪念，伸手進入衣服內襲胸，小怡驚醒後大喊「你在幹嘛？不要弄我！」沒想到蔡男不顧對方掙扎反抗，又接著以口猥褻，還拉著小怡的手手淫反覆3次，讓小怡嚇得直呼「你在做什麼！」他這才停止動作。

一個月後，小怡因情緒激動割傷，於2023年7月6日就醫，有創傷後壓力症候群的情況，當時小怡的母親就向醫師代訴，女兒曾在6月份遭「陌生大學生性騷擾」，當天晚上就有割傷就醫，隨後小怡於7月19日報警。警方循線調查，發現蔡男事後有傳訊向小怡道歉，羅男和另一名與會的友人證稱，小怡在案發後一周，突然前往羅男住處，述說蔡男「手腳不乾淨」，以及遭他強制猥褻的經過。

蔡男起初矢口否認犯行，辯稱當時看小怡「笑笑的」、「我覺得是一種情調」等，但經警方調查，雙方當天是第一次見面，並非男女朋友，且小怡也曾明確表示「不要弄我」，認為蔡男的說法不符常理，屬於事後卸責，加上證人證詞、對話紀錄截圖、對話錄音等證據，經檢察官當庭勘驗屬實，認定蔡男構成強制猥褻罪，提起公訴。

台南地院審理後，認為蔡男違反小怡性自主權，強制猥褻，但考量蔡男在準備程序時已經坦承犯行，並與小怡調解、賠償完畢，小怡同意被告緩刑，因此依強制猥褻罪判處6個月有期徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

