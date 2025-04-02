　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

第一次見面醉倒　男大生載妹上床亂摸：「她笑笑的」

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲剛認識一天，男大生強制猥褻被判刑。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者許力方／綜合報導

台南一名蔡姓男大生偶然間在酒局認識新朋友「小怡」（化名），喝了一晚上酒後卻見色起意、獸性大發，以手和嘴強制猥褻小怡胸部，還得寸進尺拉起她的手繼續手淫得逞。隔了一個月女方因情緒激動、割傷就醫報警，苦訴遭「陌生大學生性騷擾」，檢察官訊問後提起公訴，男大生認了犯罪，被依強制猥褻罪處6個月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，23歲的蔡姓男大生於2023年6月7日晚間，透過友人偶然認識了羅姓男子和小怡，當晚10點多，一行數人在羅男位在台南市的租屋處一起喝酒聊天，一路喝到隔天凌晨5、6點，因羅男住處沒有冷氣，就有人建議小怡到蔡男的租屋處睡覺休息。

蔡男便騎車載著小怡回到自己的套房，自己先行上床休息，小怡則趴在小茶几休息，蔡男見狀，提議同床睡覺，沒想到清晨6點30分左右，他趁著小怡半夢半醒起了邪念，伸手進入衣服內襲胸，小怡驚醒後大喊「你在幹嘛？不要弄我！」沒想到蔡男不顧對方掙扎反抗，又接著以口猥褻，還拉著小怡的手手淫反覆3次，讓小怡嚇得直呼「你在做什麼！」他這才停止動作。

一個月後，小怡因情緒激動割傷，於2023年7月6日就醫，有創傷後壓力症候群的情況，當時小怡的母親就向醫師代訴，女兒曾在6月份遭「陌生大學生性騷擾」，當天晚上就有割傷就醫，隨後小怡於7月19日報警。警方循線調查，發現蔡男事後有傳訊向小怡道歉，羅男和另一名與會的友人證稱，小怡在案發後一周，突然前往羅男住處，述說蔡男「手腳不乾淨」，以及遭他強制猥褻的經過。

蔡男起初矢口否認犯行，辯稱當時看小怡「笑笑的」、「我覺得是一種情調」等，但經警方調查，雙方當天是第一次見面，並非男女朋友，且小怡也曾明確表示「不要弄我」，認為蔡男的說法不符常理，屬於事後卸責，加上證人證詞、對話紀錄截圖、對話錄音等證據，經檢察官當庭勘驗屬實，認定蔡男構成強制猥褻罪，提起公訴。

台南地院審理後，認為蔡男違反小怡性自主權，強制猥褻，但考量蔡男在準備程序時已經坦承犯行，並與小怡調解、賠償完畢，小怡同意被告緩刑，因此依強制猥褻罪判處6個月有期徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲今提抗告　陳智菡曝律師新證據
快訊／5縣市低溫特報！
新竹慾火重燃　「換妻網站」淫亂內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉包庇賭博電玩犯嫌重大　法院裁定北市2警官羈押禁見

第一次見面醉倒　男大生載妹上床亂摸：「她笑笑的」

快訊／北市2警員涉包庇賭博電玩　遭收押禁見...市警局處分出爐

快訊／陳佩琪批柯文哲醫療人權消失　北所回應

前夫與婚禮女助理結婚後3月產子　女子怒告求償40萬元

基隆街友吵架「7拳爆頭」殺人！國民法官重判無期徒刑　 原因曝光

基隆2街友酒後爆衝突！頭部連挨7拳打死人　國民法官重判無期徒刑

新竹慾火重燃　「換妻網站」藏身美國！積分制曝淫亂內幕

謝宜容「害3部屬遭殃」檢代求情　職場霸凌不起訴原因揭曉

男醫涉性侵！女學生遺書咒「人渣不得好死」家屬求償1250萬元敗訴

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

涉包庇賭博電玩犯嫌重大　法院裁定北市2警官羈押禁見

第一次見面醉倒　男大生載妹上床亂摸：「她笑笑的」

快訊／北市2警員涉包庇賭博電玩　遭收押禁見...市警局處分出爐

快訊／陳佩琪批柯文哲醫療人權消失　北所回應

前夫與婚禮女助理結婚後3月產子　女子怒告求償40萬元

基隆街友吵架「7拳爆頭」殺人！國民法官重判無期徒刑　 原因曝光

基隆2街友酒後爆衝突！頭部連挨7拳打死人　國民法官重判無期徒刑

新竹慾火重燃　「換妻網站」藏身美國！積分制曝淫亂內幕

謝宜容「害3部屬遭殃」檢代求情　職場霸凌不起訴原因揭曉

男醫涉性侵！女學生遺書咒「人渣不得好死」家屬求償1250萬元敗訴

國軍強化防護作為　復仇者飛彈車低空空域搜索

達克比進駐Xpark！水族館變身海洋偵探基地　6米衝浪小樂快閃高雄

台股利空5連擊！別急著抄底　先看斷頭賣壓是否宣洩

雙胞胎在子宮內鬥爭！出生後竟一紅一白　白寶寶血液被「搶走」

雷諾宣布「收購Nissan印度公司」！2026歐洲推換標雙生車

#大馬 #天然氣 管道 #爆炸 ！ 火焰 #蕈狀雲 衝天「降石頭雨」

社會熱門新聞

即／2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押未禁見

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

日籍婦高雄人行道慘遭撞飛搶救18天仍不治

假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」1死1傷

快訊／柯文哲開完刀了！陳佩琪站恢復室外等待

明星豬妞妞遭撞亡　飼主未牽繩引眾怒

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

即／勞動部謝宜容涉洩密、圖利3罪　遭新北檢起訴

北市2警涉包庇賭博電玩收押　警局處分曝

即／高雄2警被砍濺血！找毒蟲驗尿...他握長刀攻擊

桃園男疑因病「躺路中掙扎」無法起身！遭汽車輾斃

即／Fans17海削7320萬　前爆料公社高層全起訴

張綱維2度接近漁港遭羈押　律師將抗告

網紅鳳梨店面遭潑漆　嫌犯：不滿他言論

更多熱門

相關新聞

「茶之魔手」台南東山新茶葉產區啟用開創台南茶業發展春天

「茶之魔手」台南東山新茶葉產區啟用開創台南茶業發展春天

台南市過去沒有種茶，是全台各縣市「唯二」沒有產茶的地方，知名手搖飲「茶之魔手」在農業部茶及飲料作物改良場協助下，於台南市東山區找到適合種植茶葉地點並建置自有茶葉產區，2日上午舉行啟用典禮。

台南學甲慈濟宮學甲上白礁暨保生大帝祝壽、超級煙火秀周末登場

台南學甲慈濟宮學甲上白礁暨保生大帝祝壽、超級煙火秀周末登場

鳴笛啟航再現光芒2025年台南青少年探索班開訓

鳴笛啟航再現光芒2025年台南青少年探索班開訓

台南得正「隔壁開新手搖飲」神奇合體！4.8萬人讚爆

台南得正「隔壁開新手搖飲」神奇合體！4.8萬人讚爆

即／台南拆屋工人遭磚壁壓困

即／台南拆屋工人遭磚壁壓困

關鍵字：

男大生台南強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

即／2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押未禁見

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

龍婆又命中？曾預言2025年地震肆虐

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面