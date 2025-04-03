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男大生追到學妹約好「不碰身體」　陪睡熊抱胸部慘遭判刑

▲情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男大生趁機猥褻女友，挨告判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者許力方／綜合報導

台南一名郭姓男大生在熱烈追求下，讓學妹「小雪」（化名）點頭試行交往，但學妹堅持「不能碰身體」，未料，郭男藉著留宿小雪家的機會，按耐不住慾火，趁其不備，從後熊抱並碰觸胸部，讓女友氣得報警，一狀告上法院。台南地院依趁機猥褻罪判處郭男6個月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，郭男因愛慕小雪，展開了激烈追求，2021年11月底，小雪勉為同意「試行交往」，但多次強調、明確告知不喜歡被觸碰身體。郭男在交往約2個月後，2022年1月24日的晚上留宿在女友租屋處，明知女友禁忌，卻趁著對方熟睡不知抗拒，徒手從背後穿過她上衣環抱，並碰觸雙側胸部猥褻。

小雪驚醒後用力咬了郭男的手部，他才停手。事後小雪氣得報警提告，學校性平教育委員會也介入調查，案經台南地院審理，郭男坦承不諱，加上性平調查報告以及LINE對話紀錄，法官認定郭男藉機碰觸女友胸部，違反其性自主決定權，涉犯《刑法》趁機猥褻罪。

郭男辯護人認為，兩人為學長學妹關係，從2021年開始交往並一起參加各種活動，郭男因此認為可以發生肢體碰觸，且在女友反對後馬上停手，而小雪對肢體接觸較一般人排斥性強，郭男沒有使用暴力危害程度，請求減刑。

法官考量，郭男明知小雪性格及排斥身體接觸，若為健康成熟交往關係，應尊重女友的性自主決定權及意願，但郭男罔顧於此，還藉由交往機會趁季猥褻，縱使坦承犯行，也難認在客觀上足以引起一般人同情，加上雙方未能調解成立，判處6個月徒刑，可易科罰金。

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