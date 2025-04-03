高球場滑倒「須休養3個月」美髮師索賠255萬　偷打18洞被抓包

▲台南石姓男子在高爾夫球場大廳跌倒，向業者索賠255萬，不過法官認為他21天後就到球場享受揮桿快感，僅判業者要賠11萬餘元 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

石姓男美髮師到台南某球場打高爾夫球時，球場大廳正進行地板積水清除作業，石男邊滑手機邊走路，結果滑跤受傷，怒對業者求償醫藥費、精神撫慰金等共255萬6367元，審理時石男拿出醫生證明，指根據醫囑他必須完全休養3個月，卻被法官抓包石男在意外發生第21天就跑去打18洞，且之後陸續打了26次高爾夫球，判石男僅獲賠21天工作損失16萬餘元、醫療費及精神撫慰金5萬元，不過石男不看路也要負一半責任，最後判業者只須賠11萬1641元。

判決指出，石男於2023年11月20日到台南某球場打高爾夫球，卻在球場大廳滑了一跤，他認為業者當時正在大廳進行地板積水清除作業，卻沒有作好隔離，導致他滑倒造成頭部及頸部挫傷、腦震盪徵候群、頸髓損傷症候群，向業者求償6萬2865元醫療費、未來的醫療費34萬2000元、不能工作損失165萬1502元、精神慰撫金50萬元，共求償255萬6367元

庭審時，業者辯稱當時有3、4名清潔員在清潔地板，聲音很大，石男因邊走路邊看手機才滑倒，和他們無關，僅同意賠償石男實際醫療支出費用4425元外。

不過法官查看監視器畫面，發現業者僅在現場立警示牌，沒有拉禁止線做區隔，而石男經過兩個警示牌中間時，因地板光滑滑倒，可見業者確實未做好防範措施，就算石男邊看手機邊走路，也不表示業者沒有責任。

另石男經3次門診治療，醫生在同年12月11日開出醫療證明，內容指出石男目前仍有頭暈、頸部僵硬頭痛、右下肢及左上肢麻木等症狀，需完全休養三個月，然而證據顯示，石男在拿到醫療證明當日，就馬上跑去高雄市打18洞，從事故發生到隔年11月20日止，石男足跡遍及高雄、彰化、台中高爾夫球場，總共打了26次高爾夫球。

法官認為，高爾夫球在下桿及揮桿時，頸部和軀體需相對高速轉動，並非如醫囑僅能從事「有限度活動」，何況石男除了打球，還能參加開幕活動手抱小孩，並在髮廊做下蹲動作，可見石男受影響的期間，僅從事故發生到12月10日，業者需賠他共21天的工作損失16萬8357元，這段期間的醫療費4995元，另審酌他開髮廊並身兼髮型設計師等一切情形，認為精神撫慰金5萬元為適當，合計石男受到損害22萬3282元，不過石男自己邊走路邊看手機，滑倒也要負一半責任，判業者要賠11萬1641元。可上訴。