「愛在台南．武廟熱血」　祀典武廟攜手宜得家國際辦公益捐血活動

▲祀典武廟攜手宜得家國際與愛在台南教育關懷協會，共同舉辦「愛在台南．武廟熱血」公益捐血活動，號召在地友善企業團體與社會大眾挽袖捐血。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

每到清明連假全台血庫存量一度逼近歷史低點，宜得家國際積極響應，以實際行動履行企業社會責任，3日攜手台灣祀典武廟與愛在台南教育關懷協會共同舉辦「愛在台南．武廟熱血」公益捐血活動，號召在地友善企業團體與社會大眾挽袖捐血，共同為生命接力，點燃希望的光芒。

台灣祀典武廟管理委員會林培火主委表示：永續關聖帝君浩氣凜然精神，3日活動攜手宜得家國際眾多志工，期待更多人能夠加入捐血的行列，讓這份熱血與愛心能夠持續流動，為需要的人們帶來更多的希望與生命的延續，更希望能夠再次突破新的里程碑，呼籲更多的年輕人加入，熱血熱情永不減。

宜得家國際董事長吳國禎表示，近年來年輕族群的捐血人口逐漸減少，逐漸形成捐血年齡斷層，在雙胞兒子達捐血年齡即父子3人一同快樂捐血人培養正確的健康捐血觀念，藉由號召熱血家族讓民眾了解原來捐血是件容易救人的事，將「捐血，從你我開始」從口號化為實際行動。

活動開始，宜得家國際執行長吳崇瑋與執行經理吳崇睿率先挽袖，以實際行動傳遞溫暖，為社會注入更多希望與關懷。同時，為感謝熱心參與的捐血人，宜得家國際也精心準備好禮，首次捐血或捐血500cc的前50名捐血勇士，除了有星巴克飲料兌換券、台灣祀典武廟關聖帝君限量文創、台南府城嚴選喜至福來幸福麵線等好禮，還有加碼現撈活體龍蝦，捐血完成還有手面相諮詢、古早味香腸攤、熱騰騰出爐爆米花、沁涼冰淇淋讓每一份愛心皆能收穫滿滿溫暖。

宜得家國際執行長吳崇瑋表示，台南是充滿愛與溫暖的城市，捐血能跨越距離、串起關懷的善舉。我們深信，只要有人發起，愛心就會源源不絕地匯聚。宜得家國際也會繼續秉持「取之社會、用之社會」的精神，將永續經營視為核心價值，持續推動公益行動與關懷弱勢族群。未來將攜手更多企業與在地團體，共同擴展愛心影響力，為社會創造更深遠的正向改變。

宜得家國際深耕公益近20餘載，自成立以來，即持續投入關懷偏鄉學童教育物資捐贈、防疫物資捐贈，公益捐血活動今年公益捐血活動策劃由宜得家國際創意行銷攜手愛在台南教育關懷協會與台灣祀典武廟、台糖休閒遊憩事業部、社團法人吳姓宗親會、台灣少林達摩禪武會、岡山三源命相地理館、祥昇機電工業有限公司、達威起重有限公司、永振鋼鐵工程、德峰行糧食有限公司、峰智生化科技有限公司等在地多個單位的共同支持，展現跨領域的社會關懷力量，也讓這場捐血活動不僅是醫療上的支持，更是社會連結的象徵。台南市議員蔡宗豪、北區區長潘寶淑等人均到場關心。