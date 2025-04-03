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前立委羅志明涉共諜案「羈押142天」　無罪確定獲71萬補償

▲▼羅志明共諜案。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲前立委羅志明（中）到大陸參加黃埔軍校同學會活動。（圖／翻攝自黃埔軍校同學會活動手冊）

記者柯沛辰／綜合報導

前台聯立委羅志明被控遭中共吸收，涉嫌引介台灣退役軍官赴中國接受招待，因案被羈押142天，最終因罪證不足，獲判無罪確定。羅志明聲請刑事補償，近日高雄地方法院裁定補償新台幣71萬元。

羅志明主張，他因本案遭羈押142天，並被冠上「共諜」、「賣台」等字眼，對名譽造成嚴重影響。此外，他在羈押期間被公司取消職務，不僅無法收受聖經而中斷信仰，還因同房室友身心不穩，導致他無法入眠，身心受創嚴重，請求每日補償5000元。

高雄地院認為，雖然當時的羈押裁定無違法不當，但羈押禁見將人隔離於看守所，對心理造成嚴重打擊，並影響其名譽、信用等人格權。案件被媒體報導後，羅志明在社會大眾心中的負面印象難以抹滅。

法官認為，羅志明在無罪確定前遭羈押142天，考量其年齡65歲，及羈押期間所受痛苦、名譽減損、財產損失，每日應補償5000元，最終裁定補償71萬元。

檢調日前指控，羅志明2013年間被自稱「李鷹」的中共解放軍人員吸收，之後引介海軍退役少將夏復翔等人赴中國接受招待，涉嫌共諜活動。然而，一、二審均判定羅無罪，檢方上訴至最高法院也遭駁回，羅終獲無罪確定。

▲▼羅志明開庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲前立委羅志明（右）獲判無罪確定。（圖／記者陳宏瑞攝）

夏復翔部分，高雄地院2023年一審判刑5個月，高院二審則認為黃埔情高球賽自2009年起每年辦理，夏復翔受陸軍官校校友會指派負責聯繫事宜，雖可預期陸方會藉機表述「一國兩制」，但夏評估參與球會的將領不可能盲目追隨而遭吸收，加上當時兩岸交流頻繁，不能因數年後兩岸情勢變化，即認定屬發展組織，因此難認夏有何危害國家安全意圖，改判無罪。

案經檢方上訴，最高法院就羅志明、夏復翔2人受「李鷹」指示引介退役軍官赴中的部分，駁回上訴。不過，夏復翔為「黃埔軍校同學會」發展組織未遂的部分，則發回更審，案件仍在審理中。

 
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