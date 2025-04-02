轟綠抗中賣台　藍黨團問賴清德：副總統時的諮議是不是涉共諜案？

▲國民黨團召開「民進黨 抗中是工作賣台是生活」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

前民進黨籍立法院長游錫堃助理、也是多位民進黨立委助理盛礎纓，因涉及洩漏機敏資料給中共，遭台北地檢署偵辦後裁定20萬交保。國民黨團今（2日）上午召開記者會，嚴厲痛斥民進黨整天抹紅在野黨立委是「共匪立委」、「親中賣台」，結果，共諜就在民進黨立委辦公室、民進黨組織裡。「民進黨抗中是生意，賣台是生活」，國民黨團更反問總統賴清德，「你擔任副總統時的諮議，是不是涉及共諜案？」收押了沒？總統府中樞到底被共諜滲透有多嚴重？要求賴清德說清楚。

「匪諜抓到了！就在民進黨辦公室裡面！」立院國民黨團書記長王鴻薇指出，前民進黨籍立法院長游錫堃前助理也曾在多位民進黨立委辦公室任職的盛礎纓，因涉嫌交付立法院機敏資料給中共，遭台北地檢署偵辦，並被諭令20萬元交保，有消息指出，盛礎纓在今年3月才民進黨立委羅美玲辦公室離職；顯然，這名共諜足足窩藏在民進黨辦公室有非常久的時間。

王鴻薇表示，民進黨日夜喊著抓共諜，且不停誣指在野黨立委通匪，更直稱是「共匪立委」，結果匪諜原來就在「本能寺」，就在民進黨立委辦公室，今日此刻，民進黨團動員在司法法制委員會，但對自己助理涉及共諜案避而不談、不敢說、不敢講，甚至不敢承認。國民黨團要呼籲國人，小心匪諜就在民進黨立委辦公室、民進黨的組織裡面。

王鴻薇進一步指出，最離譜的是，民進黨發動對在野黨立委大罷免，包括各縣市議員服務處、立委辦公室聲稱周末假日不打烊收連署書。其中，在新北市汐止區以民進黨議員周雅玲服務處，掛名「山田孝之」為名，製作哏圖收取罷免藍委連署書，他就是涉及共諜案的盛礎纓！現在是共諜在罷免藍委嗎？

王鴻薇問賴清德、柯建銘，原來民進黨發動罷免是受到中南海的指示？運用罷免藍委來製造社會對立、紛爭、動亂，以便讓中共順利接收台灣？窩藏在民進黨的共諜只有盛礎纓這一樁嗎？外界已經傳出，窩藏在民進黨立委辦公室的共諜還不只盛礎纓這一位？據了解，未來還會一個個浮出檯面，不排除還有更大咖的共諜還在後面。王鴻薇呼籲賴清德說清楚講明白，也敬告民進黨盡速向國人說明，進行全面性徹查。

王鴻薇再說，盛礎纓不只是擔任過游錫堃、羅美玲助理，也擔任過綠委許智傑、郭昱晴委員辦公室助理，遊走在民進黨黨團委員辦公室，期間到底蒐集到多少國家機敏資料？更離譜的是，北檢竟然讓他20萬元交保，難道不怕他串供？湮滅證據？難道檢察官是要護航後面更大尾的嗎？

副書記長羅智強要四問賴清德，一問，只有游錫堃助理涉入共諜案嗎？二問，賴清德擔任副總統時的諮議，有沒有涉入共諜案？三問，這位諮議是否收押了？四問，以上消息若屬實，放出游錫堃助理涉入共諜案的訊息，是要欺負游錫堃，掩蓋總統府幕僚涉入共諜案嗎？

羅智強指出，總統府幕僚涉入共諜案消息來自深喉嚨，倘若消息屬實，涉入共諜案的就不只是綠委辦公室助理、前立法院長幕僚，這是一起非常嚴重的國安問題，顯然民進黨連中樞都被滲透，羅智強嚴正呼籲賴清德，公開正面回應這四個問題，到底國安被滲透的情形有多嚴重？匪諜是不是就窩藏在民進黨組織裡面？