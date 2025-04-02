綠營助理遭滲透！2人都曾任他助理　許智傑要求徹查：絕不寬貸

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭中國滲透涉外洩機敏資料，盛過去曾任職綠委郭昱晴、羅美玲、許智傑辦公室。除了該案外，許智傑辦公室助理爆出，有助理對赴澳門行程交代不清，經辦公室約談後請辭。許智傑今（2日）稍早發聲明指出，他們對員工向來抱持信任態度，故不過問員工下班後動向，其個人行為若有涉及違法，亦請相關單位徹查，絕不寬貸，「小心匪諜就在你身邊，歷史正在重演」。

盛礎纓涉提供機密資料給中國，台北地檢署日前訊後諭令盛男20萬元交保並實施電子監控。盛歷在綠委許智傑、郭昱晴，最後到羅美玲辦公室都擔任過助理，主要負責撰寫質詢稿。且許智傑辦公室也傳出有另名蔡姓助理對赴澳門行程交代不清，經辦公室約談後請辭，也已進入調查階段。

許智傑稍早發聲明指出，針對前員工涉及間諜事件，為避免國人受不實訊息誤導及影響個人聲譽，在此特別聲明，前員工盛礎纓，過去因工作狀態及私人生活問題，於111年已離開本辦公室；上個月員工蔡〇圻，近期因課業問題有行蹤不明可疑之處且交代不清，已請其離職。

許智傑強調，他們對員工向來抱持信任態度，故不過問員工下班後動向，其個人行為若有涉及違法，亦請相關單位徹查，絕不寬貸；許智傑相信這並非個案，「小心匪諜就在你身邊，歷史正在重演，希望台灣人可以團結對抗中國共產黨。」