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共諜盛礎纓任職各大綠委辦公室　藍幕僚：不就是民進黨養的？

▲郭昱晴辦公室掛反共旗 。（圖／陳冠安提供）

▲郭昱晴辦公室掛反共旗 。（圖／陳冠安提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透涉嫌外洩機敏資料給中國大陸，遭台北地檢偵辦，訊後以20萬元交保。他過去曾任職民進黨立委郭昱晴、羅美玲、許智傑辦公室，國民黨青年部前主任、國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安質疑，盛礎纓經歷涵蓋民進黨各大派系，絕對有辦法獲取眾多重要政治資訊洩露給中共，且諷刺的是，郭辦公室門口還大剌剌的掛著前總統蔣介石「共匪不滅 誓不罷休」的旗幟，但被爆出養共諜的不正是民進黨？

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭對岸滲透，將涉外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日秘密指揮調查局將他約談到案，訊後以20萬元將他交保。盛礎纓曾任羅美玲、郭昱晴、許智傑等民進黨立委助理，三位立委都表示驚訝。

陳冠安對此狠批，民進黨口口聲聲指責另一個政黨是中共同路人、舔共賣台，結果今天被爆料，曾待過游錫堃、郭昱晴、許智傑、羅美玲、高嘉瑜各大綠委辦公室的資深助理盛礎纓，竟然疑似是共諜。盛不只待過立法院，去年八月更是代表民進黨中央赴美參訪的成員之一；國會的機密、執政黨的機密，甚至是美國的機密，都可能被這位資深民進黨助理洩漏給中共。

陳冠安指出，這還只是冰山一角，盛礎纓待過的辦公室包括游錫堃是正國會、許智傑是新潮流、羅美玲是綠色友誼，這樣一位能遊走於各大派系之間的資深幕僚，絕對有辦法獲取相當多的重要政治資訊。更誇張的是，廖先翔目前也出面指證，盛礎纓竟然還是罷免立委廖先翔的罷團成員。

陳冠安表示，民進黨、黨團總召柯建銘和聯電公司創辦人曹興誠所發動的大惡罷，口口聲聲說抗中保台、反共剿匪，但實際上，推動成員裡竟然有真正的共諜，這是何等諷刺？最諷刺的是，涉及助理共諜案的郭昱晴辦公室門口，還大剌剌的掛著蔣介石「共匪不滅 誓不罷休」的旗幟，但現在被爆出養共諜的，不正是民進黨？都還別提趙天麟「親中案」的國安調查，進度到底到哪了？

陳冠安諷刺，民進黨立委沈伯洋，是不是該號召黑熊勇士先清黨一下？但比起內有共諜外有軍演的國安危機，民進黨黨團現在卻只想濫用職權，讓委員會停擺，來教訓立法院秘書長周萬來。綠營人士涉共諜案，20萬可交保，這也難怪民進黨遲遲不訂立棄保潛逃罪，這才是民進黨抗中保台下的真實嘴臉。
 

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