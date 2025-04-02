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郭昱晴辦公室掛「共匪不滅」旗幟　藍委諷：原來早知助理是共諜

▲郭昱晴辦公室掛反共旗 。（圖／陳冠安提供）

▲郭昱晴辦公室掛反共旗 。（圖／陳冠安提供）

記者崔至雲／台北報導

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透涉嫌外洩機敏資料給中國大陸，遭台北地檢偵辦，訊後以20萬元交保；盛礎纓過去也曾任綠委郭昱晴、羅美玲、許智傑等人辦公室。對此，藍委許宇甄表示，自己的辦公室跟郭昱晴在同層樓，幾天前郭的辦公室就掛上蔣介石總統抗戰勝利的軍裝，圖也寫上「共匪不滅，誓不罷休」，想說怎麼這麼突兀又莫名其妙，原來她早知自己辦公室助理是共諜，是此地無銀三百兩的策略，原來共匪就在她的辦公室。

許宇甄批評，民進黨的助理擔任共諜數年，還曾經在前立法院長游錫堃辦公室擔任要職，也曾經隨民進黨高層訪問美國，民進黨身為執政黨居然被大量共諜寄生，民進黨主席賴清德應該出來道歉，並且說明清楚民進黨部到底養了多少共諜，不要只會抹紅別人，不知檢討自己。

許宇甄質疑，民進黨團總召柯建銘今天在司法法制委員會冗長發言一個半小時，還在鬼扯立法院被赤化，現在證明立法院民進黨立委助理被赤化，柯建銘一句話都不敢吭一聲，只會將抗中保台當作為謀取政治利益口號，只會利用抗中進行大罷免手段，卻不願意檢討民進黨赤化問題，原來匪諜就在立法院，原來匪諜就在民進黨立委辦公室。

許宇甄再批評，賴清德提出17條反制大陸間諜與滲透，結果民進黨自己內部有共諜卻不來面對，賴清德的反共標準只敢欺負老百姓，不願清查民進黨人，根本是強盜邏輯。賴清德的道德標準不是很高嗎？這次被抓到的共諜曾經擔任前立法院長游錫堃、前民進黨立委高嘉瑜、民進黨立委羅美玲、許智傑、郭昱晴辦公室助理，依照民進黨過去罵共諜的標準，這幾位民進黨現任立委是不是應該辭職以證清白？

許宇甄再質疑，民進黨執政已邁入第九年，過去八年更是完全執政，國民黨立委為了監督要看資料都看不到，反倒是民進黨可以隨便看、隨意拿。民進黨資深助理當共諜，到底出賣了多少國家機密？一個當共諜拿了數百萬好處的人竟然只需要20萬就能交保，難道拿民進黨證當共諜也能大事化小？台灣的司法到底是什麼標準？

許宇甄強調，國家安全已從傳統的軍事衝突，轉移至其他不同類型的威脅，特別是非傳統性安全的威脅，儼然已成為台灣必須重視的嚴肅課題。要出賣台灣的不是在野黨，而是握有權力跟資源的人，民進黨才有能力賣台，現在證明民進黨的資深助理出賣台灣，賴清德、卓榮泰、柯建銘則是做賊的在喊抓賊，不僅箝制言論自由，還干預媒體採訪，賴政府儼然成了綠色威權代名詞。

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