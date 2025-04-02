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清明連假有好康　電子票證乘車「左營高鐵到墾丁」只要176元

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲清明連假搭乘公共運輸系統享優惠 。（圖／屏東客運公司提供）

記者陳崑福／屏東報導

交通部觀光署在清明連假為紓解國道交通壅塞及減少碳足跡，鼓勵民眾搭乘大眾公共運輸，並祭出多項乘車優惠措施請多加利用。其中使用電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡等)搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠(限全票乘客)。

其中行經屏東縣境的台灣好行路線有「【9189】墾丁快線、【9127D】大鵬灣琉球線以及今年推出的【9117B墾丁機場快線】」，使用電子票證乘車從左營高鐵至墾丁，【9189】墾丁快線原價為352元優惠後只要176元；從左營高鐵至東琉碼頭站，【9127D】、【9127G】大鵬灣琉球線原價為135元優惠後只要67元；從高雄國際機場至東琉碼頭站，【9117B】墾丁機場快線原價為64元優惠後只要32元，從高雄國際機場至墾丁原價為291元優惠後只要146元。

屏東客運公司鼓勵旅客多加利用大眾運輸工具，以確保行程順暢並減少環境負擔。近期早晚溫差大，為防範流感衝擊除持續辦理相關防疫工作，也請民眾搭乘時建議配戴口罩以避免傳染。

屏東監理站羅振瑞站長表示，清明連假期間，請民眾多加利用公共運輸工具，可有效減少道路阻塞，並達成節能減碳之效，亦可利用「iBus_公路客運」APP查詢國道客運、公路客運及部分縣市客運班車資訊。此外，請遵守「車輛慢看停、行人安全行」的觀念，禮讓路人優先通行，以維護良好交通環境。

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