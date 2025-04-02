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清明要發了！　3星座、3生肖財運最旺

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲金牛座獲得更多賺錢的機會。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

周五就是清明節，清水孟國際塔羅雲蔚老師分享，獅子座、金牛座、天蠍座以及生肖屬「龍、兔、雞」財運最旺。

TOP 3：天蠍座

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這時偏財運最旺，特別是在投資、理財或意外收入方面，有很好的發展機會，可能會遇到可靠的財務資訊，幫助做出正確決策，讓資產穩步增長。如果有經營副業或兼職，收入可能會明顯提升，甚至會有額外的紅利或意外之財進帳。

而貴人運也很強，透過朋友、同事或合作夥伴的介紹，可能會獲得新的投資機會或財務支援。不過，雖然偏財運旺，但仍要保持理性，避免貪心或衝動決策，選擇適合自己的財務計畫，才能讓這波財運帶來長遠的好處。如果能夠審慎規劃，這段時間將是累積財富、提升經濟狀況的好時機。

TOP 2：金牛座

這時的人緣財最旺，特別是在合作、貴人運和人際關係帶來的財務機會上，有明顯增長。溝通能力和親和力更強，容易獲得信任，無論是職場還是生意場上，都能透過朋友、同事或合作夥伴，獲得更多賺錢的機會。例如，職場人士可能會因表現優秀而獲得推薦，加快升遷或加薪；而創業者則可能因貴人相助，獲得新客戶或資金支持。

此外，這也是拓展人脈的好時機，參與社交活動、建立合作關係，都能為未來財富增長打下基礎。不過，雖然人脈帶來財運，但仍需保持真誠，避免過度依賴他人或盲目跟風投資。只要好好經營關係，這段時間將是透過人際網絡累積財富的黃金時機。

TOP 1：獅子座

這時的正財運最旺，特別是在工作、事業和固定收入方面，有明顯的提升機會，努力工作的人容易獲得上司賞識，帶來升職、加薪或業績獎勵。經營者也可能迎來穩定客源與業務成長。

最主要的是領導力與表現力在這段期間特別突出，容易受到客戶或合作夥伴的信任，讓財務狀況更加穩定。若有長期規劃的專案或職涯發展計畫，現在是積極推進的好時機。

不過，雖然財運強，但仍要避免因自信過頭而輕忽細節，務實處理財務與合約問題，才能確保收益最大化。只要把握機會、踏實行動，這段時間將是累積財富、提升經濟穩定性的關鍵時刻。

TOP 3：雞

這時的事業和收入方面有不少好機會，特別是額外收入的機會增多，例如投資、副業或業務拓展容易帶來好成果。工作上可能會遇到願意提供幫助的貴人，帶來更好的合作或發展機會，甚至有加薪、獎金的可能。做生意的人，客源和訂單可能會增加，收入提升。

雖然財運很好，但不適合過度衝動花錢，或貿然投入新計畫，應該多做準備，讓財富更穩定成長。如果能好好把握這段時間，努力爭取機會，財富累積會更順利，也為未來打下更好的基礎。

TOP 2：兔

這時的工作和正財收入方面表現相當不錯，努力付出容易得到回報，無論是薪水提升、獎金入帳，還是業績成長，都有機會帶來更多收入。如果正在尋找新機會，這是一個適合求職或發展事業的好時機，容易遇到適合自己的工作或合作夥伴。

此外，人際關係帶來的財運也很強，透過朋友或貴人介紹，可能獲得賺錢的機會或投資建議。不過，在財務管理上要保持謹慎，不宜衝動消費或盲目投資，建議選擇穩健的理財方式。只要把握機會，清明節氣將是累積財富、提升經濟狀況的重要時刻。

TOP 1：龍

這時的正職收入或額外財源，都有不錯的成長機會，工作上特別容易受到上司或客戶的賞識，帶來升職加薪、業績成長或新合作機會，讓財務狀況更加穩定。如果經營生意，可能會有新客戶或大訂單，提升收入表現。

另一方面，貴人運強，身邊可能出現能提供財務建議，或帶來賺錢機會的朋友，讓財運更加順利。不過，面對金錢機會時，要保持冷靜，避免因一時衝動而做出不成熟的財務決定。只要穩健規劃、積極行動，這段時間將是累積財富、拓展未來財源的重要時刻。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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