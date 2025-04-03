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演技大爆發！33歲女「1人分飾3角」詐1230萬　1關鍵漏餡了

廣州一名女子為了詐騙，練就了「分身術」技能。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女子為了詐騙，練就了「分身術」技能。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

好演技用錯地方！大陸廣州有一名女子，為了騙取他人錢財，練就「分身術」技能，既是「生意合夥人」，又扮演「進貨買家」，甚至是「供應商」的角色，布局了一場虛假交易，涉案金額高達270萬人民幣（約新台幣1230萬元）。

綜合陸媒報導，犯罪嫌疑人是33歲潘女，2021年認識受害人陳男和童男，為了吸引2人上鉤，她經常有意無意透露自己經營化妝品的收入很可觀，邀請2人開設化妝品網路商店一起合作。

直到2024年11月11日，陳男報案稱在經營化妝品商店期間，疑似被合夥人詐騙，警方鎖定犯罪嫌疑人，掌握充分證據後，2025年2月18日將人逮捕歸案。

潘女坦承，為了將陳男和童男騙上鉤，提議經營化妝品店，之後她註冊2個社交帳號，分別扮演「買家」和「供應商」，透過買家頻繁向陳男2人訂購貨物，製造商機無限的假象，並以「收到貨後再統一結款」等理由拖延支付。

期間，潘女以供應商身份編造「場地保管費」、「換貨費」、「運輸費」等理由，不斷向陳男2人索取額外費用。在潘女虛構的高回報預期引誘下，陳男2人認為利潤可觀，不斷投入資金，直到需要資金周轉，要求結算時，潘女和「供應商」卻用各種理由拖延。

由於之前向「供應商」提出到工廠實地考察與查看貨品實物屢被拒絕，陳男2人察覺有異，偏偏「買家」和「供應商」這時突然失聯。經過追查，發現「供應商」提供的廠家資料均為虛假偽造，而潘女詐騙所得的款項均用於賭博和揮霍。目前，潘女已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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