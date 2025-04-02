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台24線狹窄山區易起大霧　里港警提前部署交通措施

▲里港警分局加強清明鋪假台24線交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局加強清明鋪假台24線交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

清明4天連假將至，里港警分局預計將有大批遊客湧入沿著台24線前往三地門鄉、霧臺鄉觀光、探訪原鄉部落。由於該路段路幅狹窄、山區易起大霧，加上部分區域施工及停車空間有限，警方已規劃交通疏導措施，呼籲民眾提早出發、留意即時路況，並多加利用接駁服務，以確保行車順暢與安全。

▲里港警分局加強清明鋪假台24線交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局加強清明鋪假台24線交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局表示，台24線是通往霧臺的重要道路，沿途經過三地門、谷川大橋、小鬼湖、阿禮瀑布等知名景點，景色壯麗。其中，谷川大橋橋墩高達99公尺，為全臺最高橋墩橋樑，跨越隘寮溪峽谷，成為遊客駕車必經的熱門賞景點。

但由於該路段山勢蜿蜒，行車時需特別注意路況，確保行車安全。為提供即時交通資訊，警方已在台24線三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨設置CMS（可變資訊看板），即時顯示停車場車位狀況及山區交通資訊，建議駕駛人出發前留意相關資訊，妥善規劃行程。

分局長温基興表示，警方已加派警力於台24線、三地門及霧臺重要路段進行交通疏導與違規取締，確保連假期間交通順暢。警方也呼籲民眾，清明節連假期間，如欲前往霧臺及三地門原鄉地區遊覽及各地方公墓掃墓民眾，請提早出門，山區道路坡陡彎急，易有濃霧影響視線，行車時請減速慢行並注意山區速限為30公里、保持安全車距，並隨時收聽警廣、注意CMS電子看板，遵守交通指揮，共同維護旅遊安全。

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