明起各地回溫轉晴　清明連假後期變天再迎雨

▲清明連假天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

受大陸冷氣團影響，今天北部、東北部偏冷，中央氣象署預報員李孟軒表示，今天起降雨緩和，明天起就是清明連假，前2天各地多雲到晴、天氣穩定，後2天水氣明顯增加，其中又以周日雨勢最明顯，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有局部雨勢。

李孟軒指出，今天降雨緩和，雲量仍偏多，預計清明前2天各地多雲到晴、天氣穩定，後2天水氣會明顯增加。溫度方面，今天仍受大陸冷氣團影響，早晚低溫，明天白天冷氣團減弱，連假較為溫暖舒適。

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李孟軒表示，今天台灣上空雲量偏多，但水氣減少，降雨較為零星，僅需留意東半部及西半部山區有局部降雨，中南部及北部平地零星雨，其中，北部將從零星雨勢轉為多雲。

明天就是清明連續假期，他表示，連假前2天各地多雲到晴，只有東半部及午後新竹以南有零星雨，後2天預估水氣增加，東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，北部近山區也有局部雨勢，且中層雲系移入可能增加雨勢，周日北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有局部雨勢。

▲清明連假天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李孟軒指出，今天受大陸冷氣團影響，整體溫度偏低，今晚至明晨隨著天氣放晴，受輻射冷卻影響，北部低溫約12度，其他地區約14、15度，北部及東北部近山區平地也有10度以下低溫機率。明天白天大陸冷氣團減弱，後續暫無冷空氣再影響，各地高溫可回到22度以上，其中西半部可達25度以上。

李孟軒提醒，今天氣溫逐漸回升，但北部及東北部仍偏涼，受輻射冷卻影響，明、後天早晚偏冷。清明連假前2天水氣較少，後2天水氣增加，其中又以周日雨勢最明顯，但後期天氣不確定性大，仍要留意。