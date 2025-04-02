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清明連假暢遊FOCASA幾米馬戲樂園　體驗馬戲藝術的奇幻夢境

▲台南市文化局邀請全國民眾清明連假，來全台最夢幻的FOCASA幾米馬戲樂園，共度一場充滿驚喜與感動的馬戲藝術盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局邀請全國民眾清明連假，來全台最夢幻的FOCASA幾米馬戲樂園，共度一場充滿驚喜與感動的馬戲藝術盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台最夢幻的藝文節慶—FOCASA幾米馬戲樂園，在4/3-4/6兒童節連假期間於台南水交社文化園區加碼八大專區，邀請全國大小朋友一同走進繽紛園區，共度一場充滿驚喜與感動的馬戲藝術盛宴！

▲台南市文化局邀請全國民眾清明連假，來全台最夢幻的FOCASA幾米馬戲樂園，共度一場充滿驚喜與感動的馬戲藝術盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

FOCASA幾米馬戲樂園由台南市政府與FOCASA馬戲團攜手合作，打造期間限定的特色樂園專區。園區核心為高達28公尺的巨型馬戲帳篷，在3/28-4/27期間每周末上演27場馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，該劇取材自國際繪本大師幾米，由編舞大師林懷民擔任導演，透過馬戲、舞蹈與繪本劇場的跨界融合，訴說成長過程中勇敢追夢的奇幻歷程。

▲台南市文化局邀請全國民眾清明連假，來全台最夢幻的FOCASA幾米馬戲樂園，共度一場充滿驚喜與感動的馬戲藝術盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，自3月28日開園以來，FOCASA幾米馬戲樂園已吸引大量遊客造訪，園區內歡笑聲不絕於耳，許多觀眾也因帳篷演出的感人內容而動容落淚。這場結合藝術、文化與娛樂的夢幻馬戲盛事，不僅讓民眾留下難忘回憶，更展現臺南在文化創新及藝術觀光上的亮眼成果。

▲台南市文化局邀請全國民眾清明連假，來全台最夢幻的FOCASA幾米馬戲樂園，共度一場充滿驚喜與感動的馬戲藝術盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局說明，兒童節連假期間馬戲樂園共有八大精彩專區，包括「幾米馬戲篷」臺灣第一齣馬戲帳篷定目劇震撼演出、「躲進馬戲的遊樂場」挑戰走繩、高空與雜耍體驗馬戲樂趣、「碰碰舞台」魔幻小品與驚奇特技輪番演出、「幸運遇見你」幾米角色快閃現身驚喜連連、「幾米大型裝置」走進繪本世界與角色合影互動、「森林溫度製造所」親子共同塗鴉創作發揮無限想像、「擁抱市集」美食手作遊樂派對一次滿足、「團團轉旋轉木馬」一起飛翔旋轉夢幻世界。

▲台南市文化局邀請全國民眾清明連假，來全台最夢幻的FOCASA幾米馬戲樂園，共度一場充滿驚喜與感動的馬戲藝術盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，FOCASA幾米馬戲樂園兒童節連假入園票原價350元，90公分以下兒童免費，市民購票享72折入園，還有4人套票千元優惠，誠摯歡迎全國民眾攜家帶眷，趁著黃金兒童連假期間來到臺南，深入體驗馬戲的魔力與魅力。

▲台南市文化局邀請全國民眾清明連假，來全台最夢幻的FOCASA幾米馬戲樂園，共度一場充滿驚喜與感動的馬戲藝術盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《FOCASA幾米馬戲樂園》活動資訊
● 日期：2025年3/28-3/30、4/3-4/6、4/11-4/13、4/18-4/20、4/25-4/27
● 地點：水交社文化園區旁大草地（臺南市南區水交社一街）
● 售票平台:https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/38746
● 官方網站：https://focasa.art
● Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/focasa.art
● Instagram：https://www.instagram.com/focasa.art

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