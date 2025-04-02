國道今湧首波返鄉潮「3路段最雷」 清明連假首日比年初一更塞

▲清明連假首日將是最塞的一天，交通量超越春節年初一。（示意資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

清明連假明天(3日)開跑，今天預估就會出現首波返鄉搭車人潮和車潮，將有3大易塞路段，其中國5南下車潮下午後較塞，可能要深夜才紓解。不過最塞的一天將落在明天連假首日，國道交通量將超越春節大年初一，其中南下車潮為平日1.5倍，明天國道有10大地雷路段。

今天(2日)國道將出現首波返鄉車潮，高公局預判國道有3大易塞路段，其中國1南下楊梅-頭份、國3南下中和-關西，預料晚間6時後較塞，深夜10時才能紓解；國5南港系統-頭城也是易塞路段，白天逐漸出現南下車流，下午過後較塞，預料深夜才能紓解。

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高公局表示，今天上半天國道交通狀況還好，國5預估下午就會有一波車潮，可能要到深夜10點左右紓解，明天連假首日(3日)是雙向交通量最大的一天，約有124百萬車公里，為平常的1.3倍，交通量超過今年春節大年初一的122百萬車公里，明天交通量方向性較集中在南下，南下約有70百萬車公里，為平常1.5倍，因此明天針對南下有實施高乘載管制。

▲清明連假國道交通疏運措施。（圖／高公局提供）※點圖放大

高公局也預判，明天國道有10大易塞路段，包括國1南下高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，以及國1北上圓山-大華系統；國3部分，南下中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；以及國5南下南港系統-頭城、國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

為鼓勵分流，高公局在清明前兩周周末也祭出通行費採單一費率再打7折優惠，不過高公局指出，因上周周末下大雨，提早掃墓車潮比較少，前兩周周末交通量平均成長3%到5%，相較去年同期成長10%，今年分流交通量變少，研判與天候有關，比較冷且下大雨下，影響民眾提早分流掃墓規劃，也可能有旅遊旅次下降，導致整體分流交通量下降，也因此今年清明4天連假塞車壓力會比較大，呼籲民眾多利用公共運輸、減少開車。

高公局也呼籲，民眾若有走國道需求，除可利用每天0到5時免收費時段外，4月3日和4日西部國道建議上午5點前和中午12點後出發，4月5日和6日北返中部地區可中午前上國道，南部地區趁上午9點前出發；國5部分，連假前兩天建議南下利用上午5點前或下午5點後出發，連假後兩天北上可改上午9點前提早上路。