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清明連假訂房率47%比去年低！僅馬祖突破6成全台最高

▲▼國旅,旅宿,旅館,飯店,住宿。（圖／記者李姿慧攝）

▲清明連假國旅最新訂房率出爐。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

明天就是清明連續假期，不少民眾會把握連假出遊，根據交通部觀光署最新統計，連假前3日各縣市總平均訂房率為47.66%，雖略較15日前統計增加，但仍低於去年同期49.22%，且未達5成。最高為連江縣66.12%，無論是單日還是平均都突破6成，應是「馬祖藍調時光-跳島大坵抽鹿角」活動帶動人潮。

清明連續假期共4天（4月3日至4月6日），觀光署統計，截至3月26日清明連假前3日（4月3日至4月5日）平均訂房率為47.66%，與清明連假15天前訂房率43.58%比較，整體增加4.08%。

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觀光署進一步分析，最高前3名依序為連江縣66.12%、台北市61.65%及苗栗縣59.75%，其中連江縣各單日訂房率及前3日平均訂房率均最高，依序為64.29%、69.77%及64.30%，應是「馬祖藍調時光-跳島大坵抽鹿角」活動，帶動觀光旅遊及訂房率。

觀光署表示，4月3日旅宿訂房率達5成以上的有新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及連江縣等12個縣市；4月4日達5成以上的有新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及連江縣等14個縣市。

此外，4月5日旅宿訂房率達5成以上的有基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣及連江縣等7個縣市；各縣市於4月6日收假前1天，隨著民眾陸續返回工作地，訂房率相對較低。

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