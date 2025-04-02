清明掃墓遠離恙蟲危機　屏東縣政府防範措施大揭密

▲民眾掃墓祭祖或踏青旅遊、露營等避免接觸到恙蟲孳生的草叢環境。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

清明連假將至，民眾掃墓祭祖或踏青旅遊、露營等戶外活動時，容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，增加感染恙蟲病風險。屏東縣政府提醒民眾穿著長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，做好「防範措施」遠離恙蟲危機，掃墓踏青好安心。

屏東縣政府衛生局指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎多出現在雜草叢生處，會伺機攀附到人類身上，叮咬身體較柔軟且無遮蔽的部位，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、背痛與淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處通常會出現無痛性黑色潰瘍性傷口焦痂（eschar）。若及時給予適當治療，可於1至2日內退燒，一旦延誤治療，嚴重者可能因心肺腎衰竭而危及性命，致死率高達6成，千萬不可輕忽；如出現疑似恙蟲病症狀，務必儘速就醫並主動告知醫師相關戶外旅遊史，以利早期診斷及治療。

衛生局呼籲，應盡量減少暴露於恙蟎易孳生的草叢環境，當至郊區、戶外活動或工作時接觸草叢環境，應做好3大防範措施：一、如需觸碰雜草請戴手套、穿長靴及穿著淺色長袖衣褲等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；二、皮膚暴露部位使用經政府核可含Picaridin、DEET、IR3535成份藥劑的防蚊液，能有效防止恙蟲叮咬；三、離開草叢後，應儘快沐浴，並換洗全部衣物，以降低感染恙蟲病的風險。落實「防範措施」，快樂出遊，平安「無恙」回家。

民眾如有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並主動告知醫師接觸草叢的暴露史及活動史。相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢（http://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）、屏東縣政府衛生局官方網站(https://www.ptshb.gov.tw)、08-7380208防疫專線洽詢。