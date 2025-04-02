中共軍演疑鎖定台北　5藍委籲國防部舉行「首都備戰演習」

▲北市五藍委要求國防部台北市舉行首都備戰演習 。（圖／立委王鴻薇辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

針對中共解放軍宣布4月1日起在台灣周邊進行陸、海、空軍軍演，陸方宣傳影片中，赫見鎖定範圍納入台北市，目標瞄準101、漢口街等地。國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆今（2日）召開記者會，要求國防部做出立即因應，啟動應變機制，呼籲國防部舉行備戰演習，一定要正視國安危機，確保首都相安全捍衛人民。

王鴻薇說，這次軍演陸方發布影片，首度放入台北市景象，包含台北101大樓及漢口街一段，甚至隱約可見我方警車正護送戰車轉移。解放軍也以衛星定位鎖定台灣，模擬飛彈攻擊台灣沿海及距離總統府附近的台北市中正區，這也是共軍第一次明確釋出攻擊目標。顯然陸方情蒐升級，打擊目標更加明確，國防部應該升級看待。

羅智強表示，根據國防部資料，昨天偵獲共機76架次，其中逾越海峽中線及進入北部、中部、西南及東部空域37架次，並偵獲共艦15艘、公務船4艘，總計95機艦船持續在台海周邊活動，在台灣防空識別區之外的台灣東南方偵獲中共14架次主戰機及直升機，根據國防部昨天所公布資訊，該處中共主戰機及直升機的活動，即為山東號航艦編隊的艦載機活動，顯然民進黨各種挑釁，都收到成效，為保障人民財產安全不得忽視。

賴士葆直言，不只是斬首行動，共軍就今日進行「海峽雷霆－2025A」演練，聲稱對台灣重要港口、能源設施等模擬目標進行「精確打擊」，確實對於我國高度仰賴進口火力的能源配置有極大威脅，也再一次的令人反思，我國目前能源一昧的反核政策是否合理。

徐巧芯指出，我國絕大多數人口以及工業基礎及經濟生產能力都是集中在西部。考慮此作戰環境，可預想以中共目前打擊能力，可對我軍構成，一、醫療設施精準打擊之風險。二、我國醫療物資也長期仰賴進口，我國無法自製全部單兵自救用器材。三、也可預想血液儲存，補給會受到很大挑戰。四、考慮到海島環境，國際醫療支援會極度受限。現有國際針對戰時傷亡的完善研究目前還是主要以北非及中東地區為主。上述國際研究顯示現代戰爭中70.1%的衝突所導致傷患都發生在鄉村，目前發生戰爭的烏克蘭地區情況想定也差不多。但以我國情境來說傷亡大多都會發生在大都市與高度城市化地區。

李彥秀補充，台北市身為首都，國防部應該協同市府，共同推動備戰演習，這也是今天五位首都立委共同的主張，相信不分朝野都會共同支持。

