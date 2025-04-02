剴剴案令人揪心　國民黨屏東縣議會黨團挺「反實質廢死公投」

▲國國民黨屏東縣議會黨團呼籲堅持對於惡性虐童罪行的最嚴厲懲處，讓正義得以真正伸張。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

記者陳崑福／屏東報導

備受矚目的「剴剴案」上月開庭，再次喚起社會對兒童權利的關注，許多人紛紛疾呼應該加重刑罰，嚴懲虐童凶手，甚至主張對施虐者判處死刑或無期徒刑，確保正義得以伸張；中國國民黨屏東縣議會黨團2日上午在縣議會召開記者會，呼籲政府傾聽民意，堅持對於惡性虐童罪行的最嚴厲懲處，確保每個孩子都能在安全的環境下成長，讓正義得以真正伸張。

中國國民黨屏東縣議會黨團書記長曾義雄議員表示，針對近年來廢除死刑的討論，有很多的民眾表示強烈反對，認為對於涉及虐童、殺害無辜兒童的兇殘罪犯，唯有最嚴厲的刑罰才能真正彰顯公義，防止類似悲劇一再發生。兒童是社會最需要保護的群體，任何殘害孩童的行為都應受到最嚴厲的法律制裁，以維護社會公理與正義。

該黨團在各議員熱列發言下相當支持立法院國民黨黨團所推動的「堅決反對廢除死刑，支持重罰虐童罪行」。

一、三讀修法加重虐童刑責，有效遏止戕害幼童身心的案件持續發生，三讀修法加重虐童刑責，確實能夠在法律層面加強對兒童的保護，對施虐者形成更大的威懾力。

二、針對刑法286條，15個修法提案其中10個納入死刑；刑法第286條涉及對未滿十八歲之人施以虐待的犯罪行為，近期的修法提案引起關注。根據目前資訊，針對該條文的15個修法提案中，有10個主張將死刑納入可能的刑罰範圍，顯示出社會對虐童案件的高度關切及嚴懲態度。

三、「反實質廢死公投」，回應社會正義需伸張、犯罪需遏止的期待。

國民黨屏東縣議會黨團指出，「反實質廢死公投」是一項針對死刑存廢問題的公投提案，旨在回應社會上關於正義伸張與犯罪遏止的期待。此提案的核心在於維持死刑作為最嚴厲的刑罰，避免司法體系因實務上長期不執行死刑而導致「實質廢死」的情況。

對於惡性重大、證據確鑿的虐童或兒童謀殺案件，應該考慮適用最嚴厲的刑罰，以遏止犯罪、保護兒童人權，同時給予受害家庭公道。受害者家屬更是悲痛疾呼，呼籲政府應正視兒童受虐問題，推動更嚴格的法律來杜絕類似案件再發生。

這次社會輿論的沸騰，反映出人民對司法正義的殷切期待。該黨團呼籲政府傾聽民意，堅持對於惡性虐童罪行的最嚴厲懲處，確保每個孩子都能在安全的環境下成長，讓正義得以真正伸張。