花蓮議長張峻喊罷免傅崐萁　國民黨部開戰：藍皮綠骨的黑道流氓

▲前國民黨花蓮縣黨部主委、現任花蓮縣議會議長張峻（右一）。（圖／翻攝自Facebook／張峻）

記者鄭佩玟／台北報導

曾為國民黨花蓮縣黨部主委的花蓮縣議長張峻今（2日）表態罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁，並以黨內大老形容傅為「病毒」、「腐肉」為例，喊話切除，「再不切割傅崐萁，國民黨將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品。」此舉引爆國民黨花蓮縣黨部強烈怒火，開砲張峻當初被國民黨依「排黑條款」未予提名，後因又堅持參選，違紀在先才被開除黨籍，「是否藍皮綠骨向綠營靠攏？」

張峻批傅崐萁所作所為，使黨內分裂，與人民期待背道而馳，國民黨大老形容傅為「病毒」，警告必須與他保持距離，否則將會受到感染，也有大老形容傅崐萁如同「腐肉」，若不及時切除，其他完好無損的部分也將隨之腐壞，這樣的比喻，無不反映出對當前黨內狀況的擔憂。

國民黨花蓮縣黨部對張峻發言表達強硬抗議，指張峻過去因涉及黑道背景，遭國民黨依「排黑條款」不予提名，後因違紀參選而被開除黨籍。黨部聲明痛批，「張峻黑道前科累累，是管訓在案的流氓，長期與綠營親近，甚至替民進黨張美慧站台，誰才是花蓮的毒瘤？人民自有公斷。」

黨部也細數傅崐萁的政績，強調傅崐萁擔任國民黨立院黨團總召期間，表現優異，個人聲量與影響力「冠居全院」。此外，傅崐萁積極爭取「蘇花改」完善花東交通，並在0403大地震後推動觀光振興、要求普發1萬元災後補助，更成功修訂《財政收支劃分法》，為花蓮多爭取161億元預算，「傅崐萁這樣為花蓮認真打拼的立法委員，可以被民進黨用綠媒、綠民團、綠網軍、綠側翼、用綠色暴政消滅掉嗎?」

