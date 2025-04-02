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游錫堃前助理涉洩密中共　趙少康轟：「親中」賣台的原來是民進黨

▲▼ 游錫堃前助理涉洩給中共 。（圖／國民黨立委廖先翔提供）

▲▼游錫堃前助理盛礎纓涉洩給中共 。（圖／國民黨立委廖先翔提供）

記者郭運興／台北報導

前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉嫌洩漏機密給中國大陸，近日遭台北地檢署約談，以20萬元交保。對此，前中廣董事長趙少康今（2日）批評，「親中」賣台的原來是民進黨，真正養匪諜的就是民進黨自己，DPPer日常就是跟大陸小三玩「親中」，不然就是拿錢賣台。他強調，洩密的盛礎纓還為罷免大力募集連署書，現在真相終於大白，罷免藍委原來是接受習近平的指示，爛招都是跟共產黨學來的。

趙少康表示，游錫堃立法院長任內的助理盛礎纓疑似收了數百萬元當共諜，長期擔任民進黨民代的助理，不只游錫堃，還待過周雅玲、高嘉瑜、許智傑、郭昱晴的辦公室，上個月才從民進黨立委羅美玲辦公室離開，不只如此，還積極參與罷免國民黨立委廖先翔。

趙少康表示，民進黨治國無能，只會一天到晚抹紅在野黨，靠「抗中保台」就能騙取選票，凡是監督民進黨的人，都會被打成中共同路人，瘋起來，連台獨大老林濁水都被柯建銘抹紅成匪諜。

趙少康批評，結果，真正養匪諜的就是民進黨自己，DPPer的日常就是跟大陸小三玩「親中」，不然就是拿錢賣台，游錫堃說「盛礎纓在辦公室時，對機敏性資訊特別關心，因為察覺『行為有點異常」，才不再續聘」，游錫堃就這樣放過，是不是也十分「異常」？

趙少康認為，民進黨完全執政時，立法院長辦公室有多少機密！游錫堃發現可疑共諜，原來只要趕快劃清界線不續聘就好，不需要立刻檢舉查辦？北檢都掌握盛礎纓多次跟大陸情治人員在境外見面了，發動搜索約談也不用羈押，拿了老共幾百萬卻只用20萬就讓他交保，這樣輕縱，怎麼能「抗中保台」？

趙少康說，光靠抗中本來就無法保台，更不用說，本來就只有掌握權力跟資源的人，才有「本錢」賣台，什麼都沒有的在野黨能拿什麼去賣台？民進黨高喊「抗中」，應該好好認真抓抓身邊的共諜，不只立法院，行政院及各部會有沒有被共諜滲透？如果共產黨已經積極打入民進黨立法院長辦公室，那行政院長辦公室被共諜入侵又有什麼稀奇？

最後，趙少康強調，「跟中國關係千絲萬縷」的曹興誠是罷免徐巧芯的領銜人，「雙手奉上情報賣台」的盛礎纓為罷免廖先翔大力募集連署書。現在真相終於大白，罷免國民黨立委原來是接受習近平的指示，要讓立法院停擺，難怪民進黨箝制言論自由、營造綠色恐怖、掌控絕大多數媒體，原來爛招都是跟共產黨學來的。

▼趙少康批評民進黨才是真正賣台。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲▼趙少康批評民進黨才是真正賣台。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

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