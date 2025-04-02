花蓮議長挺罷免傅崐萁　綠營聲援：花蓮所有反傅的勢力能整合一起

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免浪潮來襲，仇恨值高的國民黨團總召傅崐萁更被視為「頭號目標」；曾為國民黨籍的現任花蓮縣議會議長張峻今（2日）發出長文，表示自己反對大罷免，但是支持罷免傅崐萁，否則國民黨將走向泡沫化。對此，花蓮議會民進黨團總召張美慧表示，罷免傅崐萁已經無關藍綠的問題，傅崐萁在花蓮開芭樂票、剷除異己，讓花蓮百姓敢怒不敢言，希望花蓮所有反傅的勢力能整合一起，罷免傅崐萁一定會成功。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗偕同縣議會黨團總召張美慧、胡仁順、林則葹及代表等黨公職，今上午於花蓮車站前舉行「沒有傅崐萁的花蓮，才是美麗花蓮」快閃行動，嚴献宗主委表示，今天是大團結的時刻，特別擺設二階罷免行動連署站，邀請清明連假返鄉的遊子能積極參與罷免連署，花蓮人救花蓮人，大家一起號召返鄉花蓮人。

嚴献宗表示，過去在傅崐萁夫婦執政二十幾年期間，用政治手腕糟蹋花蓮人，甚至到立法院作亂，讓行政院無法好好做事情，因此我們邀請所有鄉親共同參與第二階段罷免連署，讓台灣有一個更好的國會，讓行政院可以好好做事。

黨團總召張美慧表示，張峻議長今天在地方媒體刊登聲明，是要告訴大家，罷免傅崐萁已經無關藍綠的問題，而是花蓮鄉親真的受夠傅崐萁夫婦在花蓮掌權二十多年，花蓮發展停滯沒有進步。傅崐萁動輒把責任推卸給中央，造成花蓮鄉親的誤解，造成中央與地方百姓的對立與分裂，這就是他操作二十多年一貫的手法。

張美慧痛批，傅崐萁開的政見幾乎都是芭樂票，他給花蓮鄉親的訊息就是跳票通通都不是他的責任，還有他對政治的異己總是趕盡殺絕、剷除消滅，以殺雞儆猴的方式，讓花蓮百姓敢怒不敢言，產生寒蟬效應二十幾年。

張美慧指出，看到張峻議長這篇聲明，今天一早就有鄉親來到她的服務處，説他看到這訊息，全家歡呼，非常感動，便帶了十張連署書到服務處，馬上還要到吉安請更多人簽署連署書，相信「罷免傅崐萁，我們要新花蓮」的效益產生，罷免傅崐萁一定會成功。

張美慧表示，我們希望花蓮所有反傅的勢力能整合一起，這股力量讓花蓮人民的聲音可以展現，換掉傅崐萁，請他離開現在的位子，花蓮要發展，要迎接新花蓮未來，所有的鄉親一起努力，我們不要一個阻礙花蓮發展進步、滿口謊言、欺騙花蓮鄉親，在國會帶頭作亂，不適格的立法委員繼續待在立法院。

胡仁順表示，議長今天發表公開信，對於他的勇氣表達讚賞，大家都知道張峻議長骨子裡就是藍的，今天他站出來支持罷免傅崐萁的行動，真的是勇氣可嘉。過去他在國民黨內也遭受到許多的委屈，大家都知道張議長過去擔任黨部主委期間，對花蓮國民黨黨員的照顧，對於國民黨的整體發展有正面影響。而這段期間，最勇敢的就是在13鄉鎮打拚的微光團隊，因此今天民進黨所有黨公職在花蓮車站，呼籲在外、北漂的青年朋友回到花蓮，一定要行動出來罷免傅崐萁，共同將阻礙花蓮二十幾年的絆腳石移除。

