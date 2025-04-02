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南消一大隊結合金紙店放置宣導單及提水袋　鎖定掃墓民眾防火宣導

▲台南市消防局第一大隊結合金紙店，共同推動「提水袋預防火災」的防火宣導，在金紙店放置提水袋及宣導單，随袋贈送給購買祭祀用品的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊結合金紙店，共同推動「提水袋預防火災」的防火宣導，在金紙店放置提水袋及宣導單，随袋贈送給購買祭祀用品的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，民眾掃墓祭祖時習慣焚燒金紙、燃放炮竹，升高了火災風險，為了防範火災，台南市消防局第一大隊特別結合轄內金紙店，共同推動「提水袋預防火災」的防火宣導，在金紙店放置提水袋及宣導單，随袋贈送給購買祭祀用品的民眾，並宣導其正確使用方式，希望藉此提升民眾的防災意識，減少火災發生。

▲台南市消防局第一大隊結合金紙店，共同推動「提水袋預防火災」的防火宣導，在金紙店放置提水袋及宣導單，随袋贈送給購買祭祀用品的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

提水袋是一種簡易又實用的滅火工具，先裝滿水，一旦發現餘燼未熄滅或火勢擴散，即可迅速澆熄，有效降低火災風險。宣導單內容為「四不一要」原則：四不:除草不用火、紙錢不現場燃燒（可送至市府指定地點集中燃燒）、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放；一要:垃圾要帶走。

▲台南市消防局第一大隊結合金紙店，共同推動「提水袋預防火災」的防火宣導，在金紙店放置提水袋及宣導單，随袋贈送給購買祭祀用品的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

許多金紙店老闆對於這項防火措施表示認同，並願意協助推廣。某金紙店業者表示：「我們店裡的客人多半是來買金紙、香燭的，現在多了一個提水袋，提醒他們注意防火，真的很有幫助！」

▲台南市消防局第一大隊結合金紙店，共同推動「提水袋預防火災」的防火宣導，在金紙店放置提水袋及宣導單，随袋贈送給購買祭祀用品的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府正在推廣「紙錢新三燒」包含：「適量燒」——減少焚燒或選擇量少質精的紙錢；「集中燒」——祭拜後預約紙錢收運或送至指定集中點焚燒；「替代燒」——將部分或全部購買紙錢的費用轉為公益捐助，以功代金、福報加倍。掃墓時務必遵守防火原則，攜帶提水袋或滅火工具，以防突發狀況，確保掃墓過程平安無虞。

▲台南市消防局第一大隊結合金紙店，共同推動「提水袋預防火災」的防火宣導，在金紙店放置提水袋及宣導單，随袋贈送給購買祭祀用品的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯期望透過這次與金紙店的合作，將防火觀念深植民心，讓大家在祭祖的同時，也能守護家園安全，共同營造無火災的清明節。

▲台南市消防局第一大隊結合金紙店，共同推動「提水袋預防火災」的防火宣導，在金紙店放置提水袋及宣導單，随袋贈送給購買祭祀用品的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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