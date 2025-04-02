全球罕見「搖擺蚊」闖婦人眼睛待3天　患者超慘染蜂窩組織炎

▲一名患者來檢查眼睛，發現搖擺蚊飛進眼中存活3日 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名58歲的女子前往掃墓，結果回去3天之後發現右眼腫脹疼痛，而且整個打不開，前往就診之後，發現竟然從眼睛當中跑出2隻「搖擺蚊」，當場讓醫師也傻眼，收治這名病患的醫師洪啟庭就強調「搖擺蚊留在眼睛3天，仍然能活，在文獻上全世界沒有見過，這很特殊」。

醫治這名患者的醫師為達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭，他表示一位58歲的女士，近日前往掃墓時，感覺有蚊蟲跑進眼睛，不過當下並沒不舒服，而是三天後左眼出現腫脹疼痛且完全打不開，同時合併異物感與流淚。後來前往門診檢查發現左眼眶有紅腫熱痛，眼瞼嚴重下垂，必須點完麻藥後才能勉強撐起眼皮，左眼最佳矯正視力僅剩0.5，同時出現結膜水腫與充血，此外亦有毒性角膜水腫。翻開上皮時，在上結膜穹窿深處清除一些小砂礫與雜屑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一名患者來檢查眼睛，發現搖擺蚊飛進眼中存活3日 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過就在檢查時，醫生發現有兩隻蚊子也一併移出，更讓醫生驚訝的是靠內側的蚊子還是活的，撥動其身體時，仍想振翅飛翔，當下也立即移除，洪啟庭強調這是「搖擺蚊」，是常見黃昏時刻，通常會在人體的上方盤旋，而患者在診斷為昆蟲異物引起的左眼眶蜂窩性組織炎下，給予消炎與抗生素眼藥水與藥膏，再投與口服抗生素後，密切觀察數日，所幸症狀慢慢恢復，發炎與視力都逐漸獲得改善。

洪啟庭也提醒部分特殊體質者會出現急性過敏反應，如皮膚紅腫、瘙癢、鼻炎或結膜炎。嚴重者更產生蜂窩性組織炎、吞嚥困難，甚至致命的氣喘。若是發生異物入眼，應該立刻就醫，不要搓揉。