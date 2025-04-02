川普想把格陵蘭變美國領土　傳白宮評估接管成本效益

▲圖為格陵蘭首府努克（Nuuk）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普曾宣稱美國100%會得到格陵蘭。知情人士透露，白宮正在準備研究估算美國聯邦政府接管格陵蘭的所需成本。這是川普在取得格陵蘭島這方面迄今做出的最實質行動，儘管國際社會表達強烈抗議。

華盛頓郵報報導，白宮官員近期數周著手評估把格陵蘭變成美國領土的財務影響，包括為當地5.8萬名居民提供政府服務的成本。消息透露，白宮預算辦公室正試圖了解取得格陵蘭之後的潛在維護成本，同時估算島上自然資源能為美國財政部帶來多少收入。

據信其中一個方案是向格陵蘭政府提供比丹麥更優渥的條件。格陵蘭是丹麥半自治領土，丹麥每年提供約6億美元補貼給格陵蘭政府。官員透露，美國願意開出比丹麥更高的數字，「重點在於，我們願意付比丹麥還要多的錢給格陵蘭」。

官員指出，政府正在分析確認取得格陵蘭將花費的成本效益，把格陵蘭作為美國領土來運作的代價為何。瞭解川普想法的官員指出，在川普的潛在收購選項之中，包括加拿大與巴拿馬運河等，川普認為格陵蘭是最容易的一個。

格陵蘭擁有豐富礦產資源，同時具備重要戰略位置，位在北極與大西洋之間的關鍵要道，鄰近對航運、軍事行動都至關重要的海上航線，包括核武國家用來展現軍事實力的潛艇航道。偏中右智庫「美國行動論壇」（American Action Forum）今年1月曾說，格陵蘭礦產儲量市值大約2000億美元，但位在北大西洋的戰略價值上看3兆美元。

川普把控制格陵蘭視為美國的戰略勝利，但白宮官員警告，取得格陵蘭並非美國國安首要任務，要等到今年議程告一段落之後才可能啟動這項議題，包括俄烏戰爭結束、確保以哈和平、成功遏止伊朗。