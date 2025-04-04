　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

對等關稅算法曝！台灣「進口總額排第6」徵34％　東南亞成重災區

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲美國總統川普於美東時間2日下宣布開徵「對等關稅」。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普於美東時間2日下宣布開徵「對等關稅」（Reciprocal Tariffs），這項舉措被視為可能引爆全球貿易戰的升級手段，預計將有大約60個國家或貿易聯盟面臨更高的關稅稅率。

根據CNN報導，川普所謂的「對等關稅」將重擊許多美國的主要貿易夥伴，中國與歐盟（EU）成為主要目標，其中中國進口商品的關稅總額將達34%，比原本的20%再提高14個百分點，而歐盟則須繳納20%關稅。

根據美國人口普查局（US Census Bureau）數據，中國與歐盟在2024年合計占美國總進口額約四分之一，是美國前三大進口來源。

台灣2024年美國進口總額為1162.6億美元，排名全球第6，貿易逆差為739.3億美元，而在此波關稅戰中，台灣也面臨高達32%的關稅。

東南亞國家受波及　越南、寮國、柬埔寨關稅飆破45%

除了中國與歐盟，多個東南亞國家也將受到重創，其中越南、寮國和柬埔寨關稅將提高至46%至49%，創下歷史新高。這些國家是美國消費品、電子產品和紡織品的主要供應國，預料關稅上調將影響美國市場價格。

至於墨西哥與加拿大則獲得豁免，但若出口商品未符合《美墨加協定》（USMCA），仍須繳納25%關稅。不過，加拿大的能源與鉀肥（potash）將適用較低的10%關稅。

「對等關稅」算法挨批　小國賴索托竟被課50%稅

川普政府強調，這次關稅是對等關稅，根據美國貿易夥伴對美關稅與貿易順差計算。然而，實際算法並未真正考慮各國的實際關稅，而是以「該國對美貿易逆差 ÷ 對美出口總值，再除以2」的方式計算。

舉例來說，美國2024年對中國的貿易逆差為2954億美元，中國對美出口總值為4399億美元，計算出的順差占比為67%，最終中國被課徵的對等關稅為34%（67% ÷ 2）。

然而，這項算法導致一些小國意外成為重災區。例如，美國對賴索托（Lesotho）的貿易逆差僅2.34億美元，但由於其對美出口總值低，順差比例顯得特別高，因此竟被課徵50%關稅，成為本次關稅調整中最高的國家。

新關稅4月9日生效

根據公告，基本10%關稅將於6日生效，而更高的國別稅率則將於4月9日正式實施。市場分析人士警告，此舉可能引發主要貿易夥伴的報復性關稅，美中貿易戰恐進一步升級。

▲▼川普開徵對等關稅各國影響。（表／記者張方瑀製）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
六福村「89猴」自稱國軍小哥哥！　起底曾參加拳霸
徐亨認離婚！患腦瘤扛2億債　簽切結書淨身出戶
六福村免費入場爆一堆未成年受困郊區　運將還原：青少年像遊魂
川普關稅大刀掃到台灣　謝金河：汽車業扶不起阿斗
這動作要紅了！大谷翔平再見轟後神秘手勢揭曉
六福村「89猴」IG嗆警：挑戰公權力　影片最後3秒求饒
陳偉殷助陣經典賽中華隊　加入團隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普關稅戰各國反應一次看！　澳洲總理怒：這不是朋友的行為

對等關稅算法曝！台灣「進口總額排第6」徵34％　東南亞成重災區

傳台積電、英特爾合資經營晶圓廠　可能由「他」牽線促成

川普關稅鐵拳重擊歐盟　法總統籲暫停投資美國

加拿大回敬川普！　部分美國汽車課徵25%進口關稅

WTO：川普關稅戰　全球商品貿易量恐萎縮1%

川普大炒國安會官員　欠缺忠誠悖離外交政策

川普關稅大刀砍爆美股！道瓊血崩1679點　標普500創5年來最慘跌幅

快訊／路透：台積電與英特爾傳達成初步協議　擬成立合資企業

10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死　鐵軌滿是屍塊

阿弟女兒幫Energy配CP　笑喊：爸爸是攻XD

川普關稅戰各國反應一次看！　澳洲總理怒：這不是朋友的行為

對等關稅算法曝！台灣「進口總額排第6」徵34％　東南亞成重災區

傳台積電、英特爾合資經營晶圓廠　可能由「他」牽線促成

川普關稅鐵拳重擊歐盟　法總統籲暫停投資美國

加拿大回敬川普！　部分美國汽車課徵25%進口關稅

WTO：川普關稅戰　全球商品貿易量恐萎縮1%

川普大炒國安會官員　欠缺忠誠悖離外交政策

川普關稅大刀砍爆美股！道瓊血崩1679點　標普500創5年來最慘跌幅

快訊／路透：台積電與英特爾傳達成初步協議　擬成立合資企業

10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便

川普關稅戰各國反應一次看！　澳洲總理怒：這不是朋友的行為

休假卻不知要幹嘛？給工作奴的5個放假建議

苗栗三義住宅火災　1女墜樓疑骨折

Volvo高層人事異動！前執行長回鍋、Rowan創銷量新高仍走人

母被迫下海養大2女兒　失職父「年收百元」回頭要錢慘被打臉

全聯1元搶生鮮、家樂福生活用品買1送1！連假超市量販優惠一次看

小孟老師／4月4日星座運勢　水瓶財運靠直覺準沒錯

陳炳辰／北市新案漸入「無差別百萬時代」　4區還有7字頭

41歲投手莫頓飆出10次三振！創金鶯隊史紀錄

川普關稅大刀台股剉咧等！專家曝2族群最慘　2檔驚險逃過

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

國際熱門新聞

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

快訊／關稅大刀後首度回應　川普：手術結束了

瑪麗皇后2號病毒大爆發　241人染病

美股收挫近1700點　標普500跌幅創2020年以來最慘

加拿大回敬川普！　部分美國汽車課徵25%進口關稅

川普關稅鐵拳重擊歐盟　法總統籲暫停投資美國

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

WTO：川普關稅戰　全球商品貿易量恐萎縮1%

川普大炒國安會官員　欠缺忠誠悖離外交政策

傳美國禁止駐中人員與中國人戀愛或性愛

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

馬斯克出數學題　答對就能到特斯拉上班

更多熱門

相關新聞

川普關稅大刀掃到台灣　謝金河：汽車業扶不起阿斗

川普關稅大刀掃到台灣　謝金河：汽車業扶不起阿斗

美國總統川普公布對等關稅引發全球股市大跌，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文「川普的刀子到底會砍到誰？」，直言川普把中國洗產地的國家都列為高關稅，而台灣被掃到颱風尾。不過謝金河也點名台灣為了保護汽車產業、幾十年的高關稅，結果仍是扶不起的阿斗。

川普對等關稅　中鋼：仍適用25％稅率「惟恐影響用鋼需求」

川普對等關稅　中鋼：仍適用25％稅率「惟恐影響用鋼需求」

關稅政策出爐！美非投債三大優勢　抵禦不確定

關稅政策出爐！美非投債三大優勢　抵禦不確定

川普對等關稅大刀　jpp-KY：目前未受影響

川普對等關稅大刀　jpp-KY：目前未受影響

川普關稅鐵拳重擊歐盟　法總統籲暫停投資美國

川普關稅鐵拳重擊歐盟　法總統籲暫停投資美國

關鍵字：

川普關稅貿易戰中美貿易戰對等關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

小S婉拒工作走不出傷痛「天崩地裂」　

清明飆25℃一日入夏！下周變天

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

六福村未成年受困　運將還原現場

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面