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韓國瑜幫周萬來請假！　綠委不滿齊撕聲明嗆：移送懲戒

▲▼民進黨立委撕掉韓國瑜聲明 。（圖／記者崔至雲攝）

▲民進黨立委撕掉韓國瑜聲明 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制委員會今（2日）突然變更議程，邀立法院祕書長周萬來、議事處長高百祥針對「立院遷建」專題報告，不過在開會前，立法院長韓國瑜發聲明表示，擴遷建案已列為黨團協商議題，因此未便出席尚祈諒解。對此，民進黨團不滿，怒撕韓國瑜聲明，更轟立法院已無法無天。最後提出3項臨時提案，將周萬來、高百祥移送懲戒。

司委會今日邀請周萬來針對「立院遷建」進行專題報告，民進黨為此發動甲級動員早上7點就進佔會議室，不過韓國瑜在9點會議開始前發聲明，幫周萬來請假，讓全場綠委撲空。此舉，讓民進黨立委不滿，在司委會桌上架上「尋人啟事」看板。

會議開始後，由召委莊瑞雄宣布開會，接著民進黨總召柯建銘率先程序發言，一口氣連講超過一小時，痛批「立法院從來沒發生過這種事」、「國民黨毀憲亂政」，也可能因發言太長，台下聽講的綠委毫無反應，綠委林淑芬一度睡倒在角落。經過一小時發言後，柯建銘提出臨時動議，這時候台下睡醒的林淑芬回，「要按照程序來」，結果柯建銘氣得大罵「你要挑戰我？你是哪一國的」，場面略顯尷尬。

最終，民進黨團提出3項臨時動議。1. 嚴厲譴責周萬來秘書長、議事處高百祥處長，歷來議事不中立情事，又未出席今日委員會，迴避監督。2. 周萬來秘書長、高百祥處長違反⟪公務員服務法⟫，未恪遵國家法令，未善盡公務員忠誠義務，應移送懲戒。3. 針對立院赤化日益嚴重，危及國安，在此舉發，請高檢署進行偵辦。最後綠委們也同步撕掉韓國瑜發的聲明，表達不滿之意。
 

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